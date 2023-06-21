Lifestyle

Ними цікавиться увесь світ! Чим дивували українські розробки на конференції Inscience 2023

Наталія Луценко, Журналістка програми Факти ICTV 21 Червня 2023, 13:00

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українські технології

Ними цікавиться увесь світ! Чим дивували українські розробки на конференції Inscience 2023
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