Ними цікавиться увесь світ! Чим дивували українські розробки на конференції Inscience 2023

Війна змушує країну розвиватись, рухатись вперед і невпинно впроваджувати інновації. У Києві відбулася найбільша наукова конференція України Inscience 2023.

Подія об’єднала науковців та спікерів із різних куточків світу. Вчені, екологи, біологи, IT-фахівці, інженери — всі навперебій пропонують власні розробки для оборонного сектора України та її відновлення після війни.

Що представили на конференції Inscience 2023

Розробники представили свої винаходи для розмінування, розвідування, екології, відбудови міст.

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На власні очі побачили український ударний дрон Punisher. Він майже непомітний для радарів ворога. Доволі невеликий, тихі двигуни, невидимий для тепловізорів. Бойовий дрон долає відстань у 45 кілометрів.

Цей безпілотник використовують також і для розвідки, пошуку людей. Він може нести медикаменти та скинути пораненим. Вартість — 50 тисяч доларів.

Розробники вдосконалюють винахід. Адже на лінії фронту відсутній GPS, і це новий виклик. Розробкою цікавляться за кордоном, та поки Punisher працює лише на ЗСУ.

У нас війна. Насправді, всі наші виробничі потужності працюють виключно на фронт. Тому ми жодної одиниці не вивезли за кордон і не плануємо поки що цього робити.

Розповідає один із розробників дрона Punisher, директор підприємства Максим Музика.

Ще одна українська розробка — рації Химера. Їхня вартість складає 4 тисячі гривень. Наші військові їх вже використовують. Захист від злому забезпечує надійне шифрування у 256-біт. Ворог практично не може вловити цей сигнал. Рація постійно “перестрибує” між частотами.

Для розмінування під водою теж є українські рішення. Наприклад, бортова камера нової станції фіксує вибухонебезпечні об’єкти, розпізнає їхній тип у річці та морі, маркує його. Далі рятувальники нейтралізують міну.

Українські технології невпинно крокують вперед. Воєнні часи коригують відповідні напрямки та змушують постійно вдосконалюватися. Науковці завжди мають розробки та ідеї для оборонного сектору Україну, покращення екосистеми, тим самим тримають українську економіку на плаву.

Торкнуться нові технології й відбудови зруйнованих міст. Читай, як збираються будувати нові домівки у Гостомелі.

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