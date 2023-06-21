Ими интересуется весь мир! Чем удивляли украинские разработки на конференции Inscience 2023

Война вынуждает страну развиваться, двигаться вперед и постоянно внедрять инновации. В Киеве состоялась крупнейшая научная конференция Украины Inscience 2023.

Событие объединило ученых и спикеров из разных уголков мира. Ученые, экологи, биологи, IT-специалисты, инженеры — все наперебой предлагают собственные разработки для оборонного сектора Украины и ее восстановления после войны.

Что представили на конференции Inscience 2023

Разработчики представили свои изобретения для разминирования, разведки, экологии, восстановления городов.

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Своими глазами увидели украинский ударный дрон Punisher. Он почти незаметен для радаров врага. Довольно небольшой, тихий двигатель, невидимый для тепловизоров. Боевой дрон преодолевает расстояние в 45 км.

Этот беспилотник используется также и для разведки, поиска людей. Он может нести медикаменты и сбросить раненым. Стоимость — 50 тысяч долларов.

Разработчики усовершенствуют изобретение. Ведь на линии фронта отсутствует GPS, и это новый вызов. Разработкой интересуются за границей, но пока Punisher работает только на ВСУ.

У нас война. На самом деле, все наши производственные мощности работают исключительно на фронт. Поэтому мы ни одной единицы не вывезли за границу и не планируем пока этого делать.

Убеждает в этом один из разработчиков дрона Punisher, директор предприятия Максим Музыка.

Еще одна украинская разработка — рации Химера. Их стоимость составляет четыре тысячи гривен. Наши военные их уже используют. Защиту от взлома обеспечивает надежное шифрование в 256-бит. Враг практически не может уловить этот сигнал. Рация постоянно “перепрыгивает” между частотами.

Для разминирования под водой тоже есть украинские решения. Например, бортовая камера новой станции фиксирует взрывоопасные объекты, распознает их тип в реке и море, маркирует его. Далее спасатели нейтрализуют мину.

Украинские технологии неустанно шагают вперед. Военные времена корректируют соответствующие направления и заставляют постоянно совершенствоваться. У ученых всегда есть разработки и идеи для оборонного сектора Украины, улучшения экосистемы, чем они поддерживают украинскую экономику на плаву.

Коснутся новых технологий и восстановления разрушенных городов. Читай, как собираются строить новые дома в Гостомеле.

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