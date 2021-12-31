Антител от негатива вам! Поздравления с Новым годом 2022 от ведущих Викна-новости

Уже совсем скоро под звон бокалов и новогодние мюзиклы мы перейдем в следующий год. В этот день каждый верит в самое лучшее и искренне поздравляет близких людей.

Ведущие программы Татьяна Высоцкая и Яна Брензей поздравляют всех с Новым годом!

С самыми теплыми пожеланиями для украинцев и украинок.

Поздравляю с грядущими праздниками: с Рождеством! С Новым годом! Хочу пожелать крепкого здоровья и антител от Covid-19, от нашего соседнего агрессора.

Пусть всегда будут победы и новые свершения. Пусть наши мечты сбываются хотя бы на 75%, а праздничное настроение зависит от нас.

Друзья с Новым годом!

Я желаю вам насладиться зимними праздниками, провести их в компании близких людей, наесться вкусностей, налепить снежок и зарядиться энергией на все новые свершения в 2022 году.

Пусть он доставит много радости и хорошего настроения. Веселых праздников!

Проведите это сказочное новогоднее время с друзьями и родными. А празднично погулять можно на разных новогодних локациях Киева.

Держите репортаж от нашей Алины Матвийчук. Она собрала все красивые локации, рассказала, что интересного на них есть, и сколько все стоит.