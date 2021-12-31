Антитіл від негативу вам! Привітання з Новим роком 2022 від ведучих Вікна-новини

Вже зовсім скоро під дзвін келихів і новорічні мюзикли ми перейдемо у наступний рік. У цей день кожен вірить у найкраще і щиро вітають близьких людей.

Ведучі програми Вікна-новини Тетяна Висоцька та Яна Брензей вітають усіх з Новим роком!

З найтеплішими побажаннями для українців і українок.

Вітаю з прийдешніми святами: з Різдвами! З Новим роком! Хочу побажати міцного здоров’я і антитіл від Covid-19, він нашого сусіднього агресора.

Нехай нам буде перемога і нові звершення. Нехай наші мрії зді’снюються хоча б на 75%, а святковий настрій залежить від нас.

Друзі з Новим роком!

Я бажаю вам насолодитися зимовими святами, провести їх у компанії близьких людей, наїстися смаколиків, наліпити сніжок та зарядитися енергією на усі нові звершення у 2022 році.

Нехай він принесе багато радості і гарного настрою. Веселих свят!

Проведіть цей казковий новорічний час з друзями і рідними. А святково погуляти можна на різних новорічних локація Києва.

Тримайте репортаж від нашої Аліни Матвійчук. Вона зібрала всі найгарніші локації, розповіла, що цікавого на них є, і скільки все коштує.