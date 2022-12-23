И не нужно ехать за границу — где в Украине получить протезирование качественно и бесплатно

По данным Минздрава, по меньшей мере, 1500 наших граждан потеряли конечности в этой войне. Это наши воины и пострадавшие от российских обстрелов гражданские, среди которых есть дети.

Статистика ампутаций очень печальная. 70% украинцев потеряли ноги, 30% — руки. Однако ехать за границу для протезирования совсем не нужно. Качественную и бесплатную помощь можно получить и на родине.

Бесплатное протезирование в Одессе

В Одессе уже более десяти лет работает центр протезирования Телус. Здесь за счет страны можно получить консультацию и высококачественный протез. И каждые три года человек имеет право на бесплатную замену протеза.

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До войны здесь помогали людям, потерявшим конечности из-за болезни, в результате несчастного случая или ДТП. Теперь же львиная доля искалеченных именно в результате российской агрессии.

В этом центре проходит практически полный цикл производства. Конечности изготавливают из импортных материалов. Здесь же пациент может получить и физическую, и психологическую реабилитацию.

Поэтому за качественными услугами протезирования не нужно ехать за границу, уверяют работники центра.

На данном этапе протезирование нижних конечностей в нашей стране находится на высоком уровне. Не обязательно ехать за границу, чтобы там получить какой-то особый протез.

Мы работаем с теми же поставщиками, которые снабжают компонентами весь цивилизованный мир, — говорит протезист Филипп Матковский.

Ранее мы рассказывали, кто имеет право на бесплатное протезирование в Украине. Читай, какие документы нужно для этого собрать.

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