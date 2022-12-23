І не треба їхати за кордон — де в Україні отримати протезування якісно та безкоштовно

За даними МОЗ, щонайменше 1500 наших громадян втратили кінцівки у цій війні. Це наші воїни та постраждалі від російських обстрілів цивільні, серед яких є й діти.

Статистика ампутацій вкрай сумна. 70% українців втратили ноги, 30% — руки. Однак їхати за кордон для протезування зовсім не потрібно. Якісну та безкоштовну допомогу можна отримати й на батьківщині.

Безоплатне протезування в Одесі

В Одесі вже понад десять років працює центр протезування Телус. Тут коштом держави можна отримати консультацію та високоякісний протез. І кожні три роки людина має право на безкоштовну заміну протезу.

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До війни тут допомагали людям, які втратили кінцівки через хворобу, внаслідок нещасного випадку або ДТП. Тепер же левова частка скалічених саме внаслідок російської агресії.

У цьому центрі проходить майже повний цикл виробництва. Кінцівки виготовляють з імпортних матеріалів. Тут же пацієнт може отримати і фізичну, і психологічну реабілітацію.

Тому за якісними послугами протезування нема потреби їхати за кордон, запевняють працівники центру.

На даному етапі протезування нижніх кінцівок у нашій країні на високому рівні. Не обов’язково їхати за кордон, щоб там отримати якийсь особливий протез.

Ми працюємо з тими ж постачальниками, які забезпечують компонентами весь цивілізований світ, — каже протезист Пилип Матковський.

Раніше ми розповідали, хто має право на безкоштовне протезування в Україні. Читай, які документи потрібно для цього зібрати.

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