Львов дороже столицы? Какие цены на квартиры в разных регионах Украины — обзор рынка

Государство готовит обновление программы єОселя, которая должна оживить спрос на новое жилье в Украине. Несмотря на войну, в Украине постепенно возрождается рынок. Однако нападение россиян существенно повлияло на стоимость жилья в зависимости от его расположения.

Кое-где цены во Львове или Ужгороде превышают столичные из-за большого потока переселенцев. В Киеве же ценники только сейчас начинают возвращаться к довоенным показателям. Поменялся и вторичный рынок.

Цены на жилье во Львове, Киеве и других городах

Ирина — жительница Броваров, она мечтала о собственном жилье. Планировала купить квартиру еще до начала полномасштабной войны. Однако нападение россиян заставило отложить замысел.

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Год ждали, может, закончится война, а потом я решила — жизнь идет. Страшно было сразу заплатить, выбрали рассрочку, — говорит владелица квартиры в новостройке Ирина Красуля.

Побуждали к покупке и цены, которые начали расти. Семья приобрела трехкомнатную квартиру 87 м² в одном из броварских ЖК. Окончательная цена — $90 тыс. Застройщики говорят, что спрос на новое жилье постепенно восстанавливается.

До довоенных объемов далеко. Цены на первичном рынке, если брать ко вниманию Киевскую область, стартуют от 30 тыс. грн за м². Все зависит от расстояния до столицы. Люди готовы инвестировать не только в готовое жилье.

По статистике, люди больше инвестируют в уже готовые дома — таких 35%. Еще 30% — выбирают дом на конечном этапе строительства. 20% людей вкладываются в готовое на половину жилье, а 15% — на ранних стадиях строительства.

Рекордсменом по резким скачкам цен на жилье стал Львов. В сравнении с прошлым годом, говорят риэлторы, цены на первичном и вторичном рынках повысились минимум на 20%. Метр квадратный во львовской новостройке стоит больше, чем в столице.

Это связывают с огромным потоком переселенцев, которые решили здесь остаться. Жилья не хватает, однокомнатные квартиры без ремонта продаются за день.

Сколько стоит квадратный метр в новостройке:

Львов — 46500 грн.

Киев — 46000 грн.

Днепр — 40000 грн.

Одесса — 35400 грн.

Харьков — 29200 грн.

Причин роста спроса много — часть стройплощадок не возобновила работу после начала войны, часть компаний обанкротилась, есть дефицит кадров, сложная логистика.

Вторичный рынок менее популярен. Средние цены за однокомнатную квартиру:

Киев — $56800.

Львов — $54500.

Одесса — $39000.

Днепр — $38000.

Харьков — $21000.

Обновление программы єОселя существенно повлияет на рынок. С 1 августа ипотеку на собственное жилье под 7% годовых смогут брать все украинцы, которые до этого его не имели.

Выбирать можно будет только среди новостроек, не старше трех лет. По прогнозам, это повлияет на спрос и цены — поэтому медлить с покупкой квартиры не следует.

Ранее мы говорили, что предусматривает закон о покупке квартир в новостройках.

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