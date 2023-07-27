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Львів дорожчий за столицю? Які ціни на квартири у різних регіонах України — огляд ринку

Єгор Ромахло 27 Липня 2023, 07:00

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