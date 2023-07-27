Львів дорожчий за столицю? Які ціни на квартири у різних регіонах України — огляд ринку

Держава готує оновлення програми єОселя, яке має пожвавити попит на нове житло в Україні. Попри війну, в Україні поступово відроджується ринок. Однак напад росіян суттєво вплинув на вартість житла залежно від його розташування.

Подекуди ціни у Львові чи Ужгороді перевищують столичні через великий потік переселенців. У Києві ж ціни лише зараз починають повертатися до довоєнних показників. Змінився і вторинний ринок.

Ціни на житло у Львові перевищують столичні

Ірина — жителька Броварів, вона мріяла про власне житло. Планувала купити квартиру ще до початку повномасштабної війни. Однак напад росіян змусив відкласти задум.

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Рік чекали, може, закінчиться війна, а потім я вирішила — життя йде. Страшно було відразу заплатити, вибрали розстрочку, — каже власниця квартири у новобудові Ірина Красуля.

Спонукали до купівлі й ціни, які почали поступово зростати. Родина придбала трикімнатну квартиру на 87 м² в одному з броварських ЖК. Остаточна ціна — $90 тис. Забудовники кажуть, що попит на нове житло поступово відновлюється.

До довоєнних обсягів ще далеко. Ціни на первинному ринку, якщо брати до уваги Київську область, стартують від 30 тис. грн за м². Усе залежить від відстані до столиці. Люди готові інвестувати не лише в готове житло.

За статистикою, люди більше інвестують у вже готові будинки — таких 35%. Ще 30% — обирають оселю на кінцевому етапі будівництва. 20% людей вкладаються у житло, яке готове на половину, а 15% — на ранніх стадіях будівництва.

Рекордсменом з різких стрибків ціни на житло став Львів. Порівняно з минулим роком, кажуть ріелтори, ціни на первинному та вторинному ринках підвищилися мінімум на 20%. Метр квадратний у львівській новобудові коштує більше, ніж у столиці.

Це пов’язують з величезним потоком переселенців, які вирішили тут залишитися. Житла не вистачає, однокімнатні квартири без ремонту продаються за день.

Скільки коштує квадратний метр у новобудові:

Львів — 46500 грн.

Київ — 46000 грн.

Дніпро — 40000 грн.

Одеса — 35400 грн.

Харків — 29200 грн.

Причин зростання попиту багато — частина будмайданчиків не відновили роботу після початку війни, частина компаній збанкрутувала, є дефіцит кадрів, складна логістика.

Вторинний ринок менш популярний. Середні ціни на прикладі однокімнатної квартири:

Київ — $56800.

Львів — $54500.

Одеса — $39000.

Дніпро — $38000.

Харків — $21000.

Оновлення програми єОселя матиме чималий вплив на ринок. З 1 серпня іпотеку на власне житло під 7% річних зможуть брати всі українці, які до цього не мали своєї оселі.

Вибирати можна буде лише серед новобудов, не старіших за три роки. За прогнозами, це вплине на попит і ціни — тому баритися з купівлею квартири не слід.

Раніше ми розповідали, що передбачає закон про купівлю квартир у новобудовах.

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