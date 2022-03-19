Сначала не было даже выкроек: как Андре Тан начал шить дизайнерские бронежилеты для бойцов ВСУ

Люди активно переквалифицируют свои навыки для нужд украинской армии.

В частности, известный украинский дизайнер Андре Тан отныне шьет бронежилеты, белье, термобелье и т.п. для нужд армии.

Андре Тан рассказал о том, что сначала не было даже выкроек, поэтому пришлось импровизировать. Дизайнер просто обвел контур человека.

Немного позже конструктор дизайнера, которая до этого работала на производстве военной одежды, прислала выкройки. Их умело адаптировали.

Дизайнер говорит, что самая большая проблема сейчас – это достать ткань.

Первые три недели мы могли справиться с дефицитом, закупали все теплое и все, что можно было сшить.

Команда дизайнера сшила уже более 12 тысяч единиц одежды для армии.

Я благодарен своим пчелкам, которые шьют даже под пулями.

Андре Тан поделился, что мода сейчас отошла на второй план. Главное – согреть и одеть украинских солдат.

А в заключение вдохновил своей верой в победу.

Не только дизайнеры сейчас работают для нужд армии. Люди активно занимаются волонтерством, известные рестораторы готовят еду для жителей разбомбленного Харькова.