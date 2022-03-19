Lifestyle

Спершу не було навіть викройок: як Андре Тан почав шити дизайнерські бронежилети для бійців ЗСУ

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 19 Березня 2022, 17:00

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