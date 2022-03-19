Спершу не було навіть викройок: як Андре Тан почав шити дизайнерські бронежилети для бійців ЗСУ

Люди активно перекваліфіковують свої навички для потреб нашої армії.

Зокрема, відомий український дизайнер Андре Тан відтепер шиє бронежилети, білизну, термобілизну тощо для потреб армії.

Андре Тан розповів про те, що спершу не було навіть викройок, тому довелося імпровізувати. Дизайнер просто обвів контур людини.

Вже трошки згодом конструктор дизайнера, яка до цього працювала на виробництві військового одягу, надіслала викройки, які вміло адаптували.

Дизайнер каже, що найбільша проблема зараз — це дістати тканину.

Перші три тижні ми могли впоратися з дефіцитом, закуповували все тепле та все, що можна було пошити.

Команда дизайнера пошила більш як 12 тисяч одиниць одягу для армії.

Я вдячний своїм бджілкам, які шиють навіть під кулями.

Андре Тан поділився, що мода сьогодні відійшла на другий план. Головне — зігріти та вдягнути українських солдатів. А наостанок надихнув своєю вірою в перемогу.

Не тільки дизайнери зараз працюють для потреб армії. Люди активно займаються волонтерством. Зокрема, відомі ресторатори готують їжу для жителів розбомбленого Харкова.