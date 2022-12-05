От гриппа до Covid-19: иммунолог о том, какие еще опасности кроме ракетных ударов РФ подстерегают украинцев

Иммунолог, член экспертной группы при Минздраве Украины Федор Лапий рассказал о ситуации с Covid-19 в Украине.

Также эксперт ответил на вопрос о том, как украинцам сохранить свое здоровье во время возможных блэкаутов и есть ли сейчас в Украине возможность привиться.

В Украине пока не только продолжение пандемии Covid-19, но и грипп, который мы не видели в прошедшие два сезона (два года).

Холод здесь играет не столь важную роль, как вопрос, с кем и при каких условиях мы будем контактировать.

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Чем больше контактов — тем больше вирусных инфекций будет передаваться.

О ситуации с Covid-19

Действительно, вопрос Covid-19 отошел на второй план. Но в октябре у нас был пик заболеваемости, прогнозируемый еще в августе.

Сейчас у нас есть снижение уровня госпитализации и смертности от Covid-19.

Кроме того, вакцины сейчас достаточно, а пункты вакцинации работают. Также у нас есть адаптированная вакцина под Омикрон, она предназначена для бустерных доз.

Следует отметить, что Украина также получила 125 тысяч доз вакцин для детей от пяти до 11 лет.

Некоторые долго не обращают внимания на сухой кашель, вплоть до появления других серьезных симптомов. Так можно пропустить развитие определенных заболеваний. Читай, как обнаружить и вылечить фарингит и ларингит.

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