Від грипу до Covid-19: імунолог про те, які ще небезпеки крім ракетних ударів РФ чатують на українців

Імунолог, член експертної групи при МОЗ України Федір Лапій розповів про ситуацію з Covid-19 в Україні.

Також експерт відповів на запитання про те, як українцям зберегти своє здоров’я під час можливих блекаутів і чи є зараз в Україні можливість зробити щеплення.

В Україні наразі не лише продовження пандемії Covid-19, а й грип, який ми не бачили минулих два сезони.

Холод тут відіграє не настільки важливу роль, як питання, з ким та в яких умовах ми будемо контактувати.

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Чим більше контактів, тим більше буде вірусних інфекцій передаватись.

Про ситуацію з Covid-19

Дійсно питання Covid-19 відійшло на другий план. Але у жовтні ми мали пік захворюваності, який був прогнозований ще у серпні.

Наразі ми маємо зниження рівня госпіталізацій та смертності від Covid-19.

Крім того, вакцин зараз достатньо, а пункти вакцинації працюють. Також ми маємо адаптовану вакцину під Омікрон, вона призначена для бустерних доз.

Варто зазначити, що Україна також отримала 125 тисяч доз для дітей від п’яти до 11 років.

Дехто довго не звертає уваги на сухий кашель аж до появи інших серйозних симптомів. Так можна пропустити розвиток певних захворювань. Читай, як виявити та вилікувати фарингіт чи ларингіт.

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