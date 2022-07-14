Как это война? Нам рожать нужно! Как черниговчанка в первый день войны стала мамой тройняшек

В первый день войны она стала мамой тройняшек.

Через несколько часов после родов черниговчанка Анна Березинец была вынуждена вместе с тремя новорожденными крохами идти в бомбоубежище. Назвали их Эмилией, Оливией и Меланией.

Подвал стал ее домом на несколько недель. Коллектив черниговского роддома под обстрелами работал почти 50 дней, пока врага не выгнали из окрестностей города.

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Я проснулась в пять утра и увидела смс от брата, что началась война. Я не поверила. Как это война? Нам рожать нужно, — вспоминает мама тройняшек о первом дне широкомасштабного наступления России.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как действовать при родах в бомбоубежище и советы акушера-гинеколога.