Як це війна? Нам народжувати потрібно! Як чернігівчанка у перший день війни стала мамою трійні

У перший день війни вона стала мамою трійні.

За кілька годин після пологів чернігівчанка Анна Березинець була змушена разом із трьома новонародженими крихітками йти у бомбосховище. Назвали їх Емілією, Олівією і Меланією.

Підвал став її домівкою на декілька тижнів. Колектив чернігівського пологового під обстрілами працював майже 50 днів, доки ворога не вигнали з околиць міста.

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Я прокинула о п’ятій ранку і побачила смс від брата, що почалася війна. Я не повірила. Як це війна? Нам народжувати потрібно! — згадує мама трійнят про перший день широкомасштабного наступу Росії.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як діяти при пологах у бомбосховищі та поради акушерки-гінекологині.