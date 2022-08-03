Авиационные бомбы на гражданское укрытие! Как оккупанты уничтожают Житомир

Житомир готовится сносить, а затем реконструировать один из трех лучших лицеев в городе. Его в начале марта разрушили вражеские обстрелы. Чудо, что во время бомбежки в заведении никто не погиб.

Ведь россияне в тех краях не церемонились, сразу сбрасывали на помещение авиационные бомбы, где попадание — уже почти гарантированная гибель.

Наши корреспонденты съездили в город и встретились с пострадавшими от действий россиян. Они, по возможности, оправляются от шока и настроены продолжать жить, хотя и при новых реалиях.

Бывший директор 25-го лицея Галина Пономарева говорит: сначала было отчаяние, а тогда мысли об одном: надо сплачиваться и нужно не дать уснуть каким-либо структурам.

Теперь лицей восстанавливают в ускоренном темпе, хотя все понимают, что 1 сентября дети за парты в новом здании пока не сядут.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как разбомбленный лицей Гостомеля готовится к обучению.