Lifestyle

Авіаційні бомби на цивільні укриття! Як окупанти нищать Житомир

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 04 Серпня 2022, 00:00

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Авіаційні бомби на цивільні укриття! Як окупанти нищать Житомир
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