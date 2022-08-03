Авіаційні бомби на цивільні укриття! Як окупанти нищать Житомир

Житомир готується зносити, а згодом реконструювати один із трьох найкращих ліцеїв у місті. Його на початку березня зруйнували ворожі обстріли. Диво, що під час бомбардування у закладі ніхто не загинув.

Адже росіяни у тих краях не панькалися, одразу скидали на приміщення авіаційні бомби, де потрапляння — уже майже гарантована загибель.

Наші кореспонденти з’їздили у місто та зустрілись із тими, хто постраждав від дій росіян. Вони, наскільки це можна, оговтуються від шоку та налаштовані продовжувати життя, хоча і за нових реалій.

Колишня директорка 25-го ліцею Галина Пономарьова каже — спочатку був розпач, а тоді думки про одне: треба гуртуватися і треба не дати заснути будь-яким структурам.

Тепер ліцей відновлюють у пришвидшеному темпі, хоча всі розуміють, що 1 вересня діти за парти у новій будівлі поки не сядуть.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як розбомблений ліцей Гостомеля готується до навчання.