Зарубежная медицина — как записаться на прием врача онлайн через программу TeleHelp Ukraine

Современные технологии помогают украинцам получить качественные медицинские услуги. Программу TeleHelp Ukraine создали наши студенты в Америке, в частности, в Стэнфорде.

Пациенту в Украине или Польше достаточно иметь смартфон или компьютер, чтобы проконсультироваться со специалистом.

И при этом необязательно знать английский — обо всем позаботятся работники проекта. А это 80 волонтеров из десяти разных стран. Узнай, как получить консультацию врача онлайн.

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Консультации врачей онлайн

Вам ничего не нужно знать о телемедицине, достаточно написать нам в мессенджерах. Далее волонтеры обо всем договорятся, найдут врача, назначат время, будут переводить во время консультации и предписание врача.

Об этом рассказывает участник Telehelp Ukraine Сергей Комзюк.

За более чем полгода так провели уже 450 консультаций. С проектом сотрудничают 90 лицензированных врачей из разных стран. Разрешение на его работу в Украине и Польше было выдано Министерством здравоохранения обоих государств.

Особенно важны дистанционные консультации сейчас, когда из-за атак россиян выключают свет. Также много работы на освобожденных украинских территориях. Ведь часто больницы разрушены, а медиков не хватает. Тогда телемедицина спасает.

В большинстве своем консультируют семейные врачи, но в случае серьезных заболеваний привлекают узкоспециализированных специалистов.

Как получить помощь

Чтобы получить консультацию врача онлайн, стоит зайти на сайт TeleHelp Ukraine и выполнить эти шаги:

выбрать вид услуг, которые тебе нужны (медицинская или психологическая помощь); выбрать специальность врача; выбрать самого врача; выбрать дату и время, когда ты хочешь запланировать видеовизит с врачом; ввести свою персональную информацию; завершить бронирование; получить электронное письмо с инструкциями, как присоединиться к видеовизиту.

Или можно написать волонтерам в Telegram или Viber. Они помогут тебе с бронированием консультации и ответят на все твои вопросы.

Также к проекту можно присоединиться как волонтер.

Есть много способов помочь. Нам нужно больше людей, которые живут в Украине, которые могли бы принимать звонки от пациентов, чтобы уравновесить часовые пояса, когда в Америке ночь, — говорит Комзюк.

Во время войны украинские и иностранные врачи оказывают бесплатную онлайн-помощь украинцам. Мы собрали для тебя важные контакты узкопрофильных специалистов.

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