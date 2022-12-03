Закордонна медицина: як записатись на прийом лікаря онлайн через програму TeleHelp Ukraine

Сучасні технології допомагають українцям отримати якісні медичні послуги. Програму TeleHelp Ukraine створили наші студенти в Америці, зокрема, у Стенфорді.

Пацієнтові в Україні або Польщі достатньо мати смартфон чи комп’ютер, щоб проконсультуватись із фаховим медиком.

І при цьому необов’язково знати англійську — про все подбають працівники проєкту. А це 80 волонтерів з десяти різних країн. Дізнайся, як отримати консультацію лікаря онлайн.

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Консультації лікарів онлайн

Вам нічого не потрібно знати про телемедицину, достатньо написати нам у месенджерах. Далі волонтери про все домовляться, знайдуть лікаря, призначать час, перекладатимуть під час консультації і припис лікаря.

Про це розповідає учасник Telehelp Ukraine Сергій Комзюк.

За понад півроку так провели вже 450 консультацій. З проектом співпрацюють 90 ліцензованих лікарів з різних країн. Дозвіл на його роботу в Україні та Польщі видали Міністерства охорони здоров’я обох держав.

Особливо важливі дистанційні консультації зараз, коли через атаки росіян вимикають світло. Також багато роботи на звільнених українських територіях. Адже часто лікарні зруйновані, а медиків не вистачає. Тоді телемедицина рятує.

Здебільшого консультують сімейні лікарі, але у разі серйозних захворювань залучають вузькоспеціалізованих фахівців.

Як отримати допомогу

Щоб отримати консультацію лікаря онлайн варто зайти на сайт TeleHelp Ukraine та виконати ці кроки:

обрати вид послуг, який тобі потрібен (медична або психологічна допомога); обрати спеціальність лікаря; обрати самого лікаря; обрати дату та час, коли ти хочеш запланувати відеовізит з лікарем; ввести свою персональну інформацію; завершити бронювання; отримати електронний лист з інструкціями, як приєднатись до відеовізиту.

Або ж можна написати волонтерам у Telegram або Viber. Вони допоможуть тобі з бронюванням консультації та дадуть відповіді на всі твої запитання.

Також до проекту можна долучитись як волонтери.

Є багато способів допомогти. Нам потрібно більше людей, які живуть в Україні, які могли б приймати дзвінки від пацієнтів, щоб урівноважити часові пояси, коли в Америці ніч, — каже Комзюк.

Під час війни українські та іноземні лікарі надають безкоштовну онлайн-допомогу українцям. Ми зібрали для тебе важливі контакти вузькопрофільних фахівців.

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