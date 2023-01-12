Люкс военного времени — разрушенный Орехов создал свой Пункт несокрушимости

Мороз и ежедневные осадки в виде российских снарядов и ракет — с таким строгим прогнозом выживают немногочисленные жители разрушенного городка Орехов, недалеко от Запорожья.

Впрочем, люди не падают духом и охотно сплачиваются. И здесь пригодятся все навыки. Ведь искусными руками в подвале можно обустроить настоящий пункт несокрушимости.

Учитывая беду — это люкс военного положения. Глава хранилища, электрик и мастер на все руки Игорь за несколько дней смастерил от буржуйки систему отопления на весь подвал.

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А чтобы, упаси Бог, не угореть, разжился у волонтеров специальными датчиками. В народном пункте несокрушимости готовы приютить всех нуждающихся. На входе сразу накормят хлебом.

Игорь признается — не хочет, да и не может отсюда уезжать, потому что ответственный за тех, кому дает шанс на выживание под ежедневными обстрелами россиян.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как работают пункты несокрушимости в Украине.