Люкс воєнного часу — зруйнований Оріхів створив свій Пункт незламності

Мороз та щоденні опади у вигляді російських снарядів і ракет — із таким суворим прогнозом виживають нечисленні мешканці геть понівеченого містечка Оріхів, що неподалік Запоріжжя.

Втім, люди не занепадають духом та охоче гуртуються. І тут в пригоді стають усі навички. Адже вправними руками в підвалі можна облаштувати справжній пункт незламності.

З огляду на лиху годину — це люкс воєнного стану. Очільник сховища, електрик та майстер на усі руки Ігор за кілька днів змайстрував від буржуйки систему опалення на увесь підвал.

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А щоб, боронь Боже, не вчадіти, розжився у волонтерів спеціальними датчиками. У народному пункті незламності ладні прихистити усіх нужденних. На вході одразу нагодують хлібом.

Ігор зізнається — не хоче, та й не може звідси їхати, тому що відповідальний за тих, кому дає шанс на виживання під щоденними обстрілами росіян.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як працюють Пункти незламності в Україні.