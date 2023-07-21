Врачи, архитекторы, сантехники, и это не весь перечень! Какие профессии будут пользоваться спросом после окончания войны

Вступительная кампания в разгаре. И в Украине, и за рубежом более 260 тысяч украинских выпускников уже сдали основную сессию национального мультипредметного теста. Более 20 тысяч делали это, находясь за границей.

Сейчас активная фаза поступления, а впереди еще дополнительная сессия. И работодатели, и эксперты призывают абитуриентов обратить внимание на специальности, нужные в Украине во время восстановления, которое начнется сразу же после победы. Что касается высшего образования, то оно не обязательно, часто необходимую профессию можно получить в профессиональном училище.

Военные и спасатели, медики и саперы — эти специалисты во время войны и долго после нее потребуются. Также впереди большое восстановление, которое потребует много рабочих рук, а их не хватает уже сейчас.

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Многие украинцы выехали за границу, находятся в рядах ВСУ, так что украинский(-ая) абитуриент(-ка) сегодня имеет большой выбор, как быть полезным(-ой) и точно трудоустроенным(-ой) в будущем.

Какие профессии будут пользоваться спросом после окончания войны

Для восстановления Украины прежде всего важны специальности, связанные со строительством. В частности:

архитекторы;

строители;

дизайнеры;

специалисты по градостроительству, реконструкции или реновации.

Спрос на архитектурные специальности большой, поэтому студентов уже привлекают к реальным проектам.

Восстановление должно идти по-новому, а значит специалисты по энергоэффективности тоже нужны уже сейчас. Например, студентов уже учат инженерии возобновляемых процессов, то есть как заменить традиционные энергоносители на альтернативные: солнечные и ветровые станции или биоэнергетику.

Наравне с этими специалистами нужны будут сантехники, слесари, транспортники, так называемые квалифицированные кадры. Они и сегодня в дефиците, а во время восстановления и после победы их понадобится больше в разы. Поэтому в Конфедерации работодателей призывают посмотреть в сторону профтехобразования.

Порталы по поиску работы уже подтверждают: все, что связано с восстановлением, благосостоянием и здоровьем людей, можно смело выбирать.

PR-директор одного из сайтов по поиску работы Максим Пилипенко добавляет в список нужных профессий логистику, потому что из-за войны были повреждены логистические цепочки и их нужно будет восстанавливать.

Также к таким профессиям относятся и медицинские специальности. Как отмечает Пилипенко, нужны будут как и врачи, так и психологи.

В этом году вступительная кампания в большинстве заведений продолжается до августа, а значит время еще есть.

Ранее мы рассказывали, какие профессии будут пользоваться спросом в 2023 году.

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