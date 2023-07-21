Врачи, архитекторы, сантехники, и это не весь перечень! Какие профессии будут пользоваться спросом после окончания войны

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Оксана Михайлова 21 июля 2023, 12:30

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Тяжелые бои за Клещиевку продолжаются. Бойцы Горловского направления и пленные россияне о ситуации на фронте
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