Лікарі, архітектори, сантехніки, і це не весь перелік! Які професії матимуть попит після закінчення війни

Вступна кампанія у розпалі. І в Україні, і за кордоном понад 260 тисяч українських випускників уже склали основну сесію національного мультипредметного тесту. Понад 20 тисяч робили це, перебуваючи за кордоном.

Нині — активна фаза вступу, а попереду — ще додаткова сесія. І роботодавці, і експерти закликають абітурієнтів зважати на ті спеціальності, які будуть потрібні Україні під час відбудови. Адже одразу після перемоги розпочнеться велике відновлення. Щодо вищої освіти, то вона не обов’язкова, часто необхідний фах можна здобути у професійному училищі.

Військові та рятувальники, медики та сапери — ці фахівці під час війни й довго після неї будуть потрібні. Також попереду велика відбудова, яка потребуватиме багато робочих рук, яких нині вже бракує.

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Чимало українців виїхали за кордон, перебувають у лавах ЗСУ, тож український(-а) абітурієнт(-ка) сьогодні має великий вибір, як бути корисним(-ою) і точно працевлаштованим(-ою) у майбутньому.

Які професії матимуть попит після закінчення війни

Для відновлення України насамперед важливими є спеціальності, пов’язані із будівництвом. Зокрема:

архітектори;

будівельники;

дизайнери;

спеціалісти з містобудування, реконструкції чи реновації.

Попит на архітектурні спеціальності великий, тож студентів уже залучають до реальних проектів.

Відбудова має йти по-новому, а отже, фахівці з енергоефективності теж потрібні уже зараз. Приміром, студентів уже навчають інженерії відновлювальних процесів, тобто як замінити традиційні енергоносії на альтернативні: сонячні та вітрові станції чи біоенергетику.

На рівні із цими фахівцями будуть потрібні сантехніки, слюсарі, транспортники — так звані кваліфіковані кадри. Вони й сьогодні в дефіциті, а під час відбудови та після перемоги їх знадобиться більше в рази. Тож у Конфедерації роботодавців закликають подивитись у бік профтехосвіти.

Портали із пошуку роботи уже підтверджують: усе, що пов’язане з відновленням, добробутом і здоров’ям людей, можна сміливо обирати.

PR-директор одного із сайтів з пошуку роботи Максим Пилипенко додає до списку потрібних професій логістику, тому що через війну були пошкоджені логістичні ланцюжки і їх потрібно буде відновлювати.

Також до таких професій належать й медичні спеціальності. Як зазначає Пилипенко, потрібні будуть як і лікарі, так і психологи.

Цього року вступна кампанія у більшості закладів триває до серпня, а отже, час ще є.

Раніше ми розповідали, які професії матимуть попит у 2023 році.

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