История украинского феминизма гораздо древнее традиции коммунизма: Забужко об украинских феминистках

Вокруг празднования Дня эмансипации женских прав 8 марта в нашей стране каждый год возникает много разговоров и дискуссий. Что не так с трактовкой этого дня и что вообще известно о женщинах в украинской культуре?

В разговорной студии Яны Брензей об этом рассказала писательница, поэтесса, эссеистка Оксана Забужко. Она также поделилась историями женщин, которые изменили ход украинской истории.

Оксана Забужко отмечает: несмотря на все демагогии вокруг, украинцы должны отмечать, а не праздновать — День борьбы за женские права.

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— Его необязательно связывать с Кларой Цеткин и Розой Люксембург, ведь история украинского феминизма начинается на многие десятилетия раньше, чем традиции коммунизма в этом аспекте.

Украинский феминизм начался с Натальи Кобринской и ее пламенной речи на заседании Общества русских женщин 1884 года.

Таким образом, уже в следующем году Украина может отмечать 140-летие с основания первого феминистического движения.

Также писательница отмечает: именно за последнее столетие женщины смогли совершить колоссальный прорыв в большом мире, чтобы достичь существующего ныне уровня равноправия. Поэтому в этот день всем нам нужно говорить о путях достижения равных прав.

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— Нам нужно вернуться к первым смыслам. Потому что нововведения с выходным и так называемым праздником весны появились уже во времена Брежнева, когда уставший советский народ обрадовался еще одному выходному, — объясняет Забужко.

— Нашим деятелям культуры не дали много места в украинской жизни и культуре.

Подумайте хотя бы о том, сколько женщин изображено на банкнотах. Одна только Леся Украинка, изображенная с ее 13-летнего портрета, а не зрелого возраста.

А почему еще нам точно стоит отмечать 8 марта и какая история лежит в основе борьбы за права женщин, мы рассказывали тебе в другом материале.

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