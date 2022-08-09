Кіно заради перемоги: поддержка тех, кто сейчас сражается за нашу независимость

Национальный тур Кіно заради перемоги поехал по областям страны. Стартовал в Винницкой области лентой Вітер зі сходу (Ветер с востока). Это документальный фильм о войне, который начали снимать в 2014 году.

В фильме есть ключевые кадры из поездок на передовую Ады Роговцевой, актрисы героини-украинки, которая девять лет занимается волонтерством и ездит в места боевых действий, чтобы поддержать воинов.

Разбитые дома, обломки техники на дороге. Сотни бойцов Нацгвардии увидели на большом экране то, что уже в 2014 году переживали в реальной жизни, когда защищали Украину от оккупантов.

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Вітер зі сходу — это первый фильм, с которого стартовал всеукраинский тур Кино ради победы. Его снимали в течение шести лет о востоке Украины. Однако в 90-минутную ленту не вошла и половина материала.

Первоначально главный замысел фильма был пробудить местных. Однако теперь это история, с которой начиналось вторжение России на территорию Украины.

Нельзя быть в стороне. Сколько бы ни рассказывали и ни показывали по телевидению, как оно происходит, пока ты сам не побудешь и не поговоришь с людьми — ты не знаешь, как это, — говорит Ада Роговцева.

В фильме играют и украинские актеры, звучат стихи современных поэтов, а также произведения Александра Довженко, звучащие сейчас как пророчество.

Национальный тур Кіно заради перемоги создан, чтобы поддержать тех, кто сейчас сражается за нашу независимость. Поэтому его создатели сфокусированы на показах фильмов именно в воинских частях, а также в населенных пунктах, где живет много внутренне перемещенных лиц.

Кіно заради перемоги будут показывать до сентября. Планируется, что тур состоится как минимум в 15 областях Украины, где покажут сотни различных фильмов на украинском языке, которые еще не видели на больших экранах.

А если хочешь смотреть отечественные фильмы дома, читай, как в Украине создали специальную кинобазу.

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