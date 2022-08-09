Кіно заради перемоги: підтримка тих, хто зараз воює за нашу незалежність

Національний тур Кіно заради перемоги поїхав областями країни. Стартував на Вінниччині стрічкою Вітер зі сходу. Це документальний фільм про війну, який почали знімати ще 2014 року.

У фільмі є ключові кадри з поїздок на передову Ади Роговцевої, акторки героїні-українки, яка впродовж дев’яти років займається волонтерством і їздить у місця бойових дій, щоб підтримати вояків.

Розтрощені будинки, уламки техніки на дорозі. Сотні бійців Нацгвардії побачили на великому екрані те, що вже у 2014 році переживали у реальному житті, коли боронили Україну від окупантів.

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Вітер зі сходу — це перший фільм, з якого стартував всеукраїнський тур Кіно заради перемоги. Його знімали протягом шести років про схід України. Проте до 90-хвилинної стрічки не увійшла й половина матеріалу.

Спочатку головний задум фільму був пробудити місцевих. Однак тепер це історія, з якої починалося вторгнення Росії на територію України.

Не можна бути осторонь. Скільки б не розповідали та не показували по телебаченню, як воно відбувається, поки ти сам не побудеш та не поговориш з людьми — ти й не знаєш, як це, — говорить Ада Роговцева.

У фільмі грають і українські актори, звучать вірші сучасних поетів, а також твори Олександра Довженка, які нині нагадують пророцтво.

Національний тур Кіно заради перемоги створений, щоб підтримати тих, хто зараз воює за нашу незалежність. Тому його творці сфокусовані на показах фільмів саме у військових частинах, а також населених пунктах, де живе чимало внутрішньо переміщених осіб.

Кіно заради перемоги показуватимуть до вересня. Планується, що тур відбудеться щонайменше у 15 областях України, де покажуть сотні різних фільмів українською мовою, які ще не бачили на великих екранах.

А якщо хочеш дивитись вітчизняні фільми у себе вдома, читай, як в Україні створили спеціальну кінобазу.

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