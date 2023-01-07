Lifestyle

Историческое событие для украинского православия! Митрополит Эпифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 07 января 2023, 14:30

Больше видео
0:03:18
Кутя
Фронтовая кутья на Сочельник! Волонтеры передали ВСУ рождественские блюда
0:04:07
Наносупутник PolyITAN-HP-30 — розробка київських студентів
Украинцы исследуют космос: как киевским студентам удалось создать уникальный наноспутник
0:03:30
Як працює харківський притулок для тварин під час війни
Мы работаем на грани возможностей — как харьковский приют заботится о животных под обстрелами
0:04:13
ДТП
Погибли 206 пешеходов: в Украине участились ДТП из-за отсутствия света
Смотреть больше

Последние видео
0:06:19
Яка ситуація у Соледарі та Бахмуті

Наши воины держат оборону! Какая ситуация сейчас в Соледаре
0:11:38
ситуація на Херсонщині та Донеччині
Для врага не существует красных линий, которые бы он ни переступил: какая ситуация в Херсонской и Донецкой областях во время “перемирия”
0:05:35
Митрополит Епіфаній провів різдвяну службу в Успенському соборі
Историческое событие для украинского православия! Митрополит Эпифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Зеленський
Мы сражаемся с чертами и выносим мусор из нашего дома! Поздравления Зеленского с Рождеством 2023
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 7 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:43
Перехоплення СБУ
ВСУ устраивают такой ад, что оккупанты мечтают сбежать на войну в Сирию! Перехват СБУ
0:03:18
Кутя
Фронтовая кутья на Сочельник! Волонтеры передали ВСУ рождественские блюда
0:02:59
Нікополь
РФ устроила жителям Никополя настоящий террор: ужасающие кадры последствий
0:04:07
Наносупутник PolyITAN-HP-30 — розробка київських студентів
Украинцы исследуют космос: как киевским студентам удалось создать уникальный наноспутник
Больше видео
ситуація на Херсонщині та Донеччині
Читать дальше
Для врага не существует красных линий, которые бы он ни переступил: какая ситуация в Херсонской и Донецкой областях во время “перемирия”
Війна в Україні 17 травня
Читать дальше
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь