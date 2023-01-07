Историческое событие для украинского православия! Митрополит Эпифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе

Впервые за сотни лет настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний правил в Успенском соборе Киево-Печерской лавры праздничную рождественскую службу и впервые там прозвучала молитва на украинском языке.

Раньше это могли делать только священники УПЦ МП. Это событие можно смело сравнить с предоставлением ровно четыре года назад Томоса Украине и созданием самой ПЦУ.

Возле Киево-Печерской лавры собралось много украинцев: общественных деятелей, политиков, журналистов и верующих. Всем не хватило места в соборе, так что во дворе были установлены экраны, чтобы каждый мог увидеть и услышать действительно историческую службу.

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Ведь последний раз Украинская православная церковь, независимая от Москвы, служила здесь еще более 300 лет назад.

Сегодняшняя служба стала возможна благодаря тому, что аренда двух главных храмов лавры УПЦ МП закончилась 1 января. А страна решила не продолжать его. ПЦУ получила специальное разрешение на проведение рождественского богослужения.

Это как падение берлинской стены для Европы. Надеемся, что с этого начнется полное объединение украинского православия.

И все здоровые люди в Украинской православной церкви московского патриархата присоединятся к ПЦУ, — говорит религиовед Юрий Черноморец.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и СНБО ввели санкции против Украинской православной церкви после обысков и выявления связей с Россией. Читай, что именно предполагают ограничения.

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