Історична подія для українського православ’я! Митрополит Епіфаній провів різдвяну службу в Успенському соборі

Уперше за сотні років настоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній правив в Успенському соборі Києво-Печерської лаври святкову різдвяну службу і вперше там пролунала молитва українською мовою.

Раніше це могли робити тільки священники УПЦ МП. Цю подію можна сміливо порівняти з наданням рівно чотири роки тому Томосу Україні та створенням самої ПЦУ.

Біля Києво-Печерської лаври зібралось багато українців: громадських діячів, політиків, журналістів та вірян. Усім не вистачило місця в соборі, тож на дворі були встановлені екрани, щоб кожен міг побачити та почути справді історичну службу.

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Адже востаннє Українська православна церква, незалежна від Москви, служила тут ще понад 300 років тому.

Сьогоднішня служба стала можливою завдяки тому, що оренда двох головних храмів лаври УПЦ МП закінчилась 1 січня. А держава вирішила не продовжувати її. ПЦУ ж отримала спеціальний дозвіл на проведення різдвяного богослужіння.

Це, як падіння берлінського муру для Європи. Маємо надію, що з цього почнеться повне об’єднання українського православ’я.

І всі здорові люди в Українській православній церкві московського патріархату приєднаються до ПЦУ, — каже релігієзнавець Юрій Чорноморець.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та РНБО ввели санкції проти Української православної церкви після обшуків та виявлення зв’язків з Росією. Читай, що саме передбачають обмеження.

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