25 грудня чи 7 січня? Коли святкувати Різдво в Україні 2022

То 25 грудня чи 7 січня? Дискусії, коли святкувати Різдво християнам, в Україні тривають вже не перший рік, але посилилися з великим наступом.

Коли російські церкви просто відверто підтримували цю агресію проти України, звісно, виникає бажання відсторонитися від цього і не мати нічого спільного, — пояснює релігієзнавець В’ячеслав Горшков.

Багато українців бажають стерти все спільне з Росією, зокрема і традицію відзначати релігійні свята за старим стилем. Тож цього року до багатьох Миколай приходив 6 грудня. А Різдво настане 25-го.

Ми зробили збори, обговорили та вирішили, що ми готові перейти. Ті, хто готові, ми маємо 260 підписів за і нуль, які проти, — розповідає настоятель Хресто-Воздвиженського храму села Вільхівка Василь Луньо.

Є вже й чимало церков, які спільно громадою вирішили перейти на новий стиль. Детальніше про святкові дискусії — Христина Гавриш.

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