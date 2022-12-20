25 декабря или 7 января? Когда праздновать Рождество в Украине 2022

Так 25 декабря или 7 января? Дискуссии, когда праздновать Рождество христианам, в Украине продолжаются уже не первый год, но усилились с большим наступлением.

Когда российские церкви просто откровенно поддерживали эту агрессию против Украины, конечно, возникает желание отстраниться от этого и не иметь ничего общего, — объясняет религиовед Вячеслав Горшков.

Многие украинцы желают стереть все общее с Россией, в том числе и традицию отмечать религиозные праздники по старому стилю. Поэтому в этом году во многие дома Николай приходил 6 декабря. А Рождество наступит 25-го.

Мы сделали собрание, обсудили и решили, что готовы перейти. Те, кто готов, у нас есть 260 подписей за и ноль, которые против, — рассказывает настоятель Кресто-Воздвиженского храма села Ольховка Василий Луньо.

Есть уже немало церквей, которые совместно общиной решили перейти на новый стиль. Подробнее о праздничных дискуссиях — Кристина Гавриш.

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