Компактный, мобильный и теплый — в Киевской области создали модульный дом для переселенцев

Они потеряли все: дома, бизнес, а еще испытали настоящий ад войны. Мариупольцы, которым удалось уехать, думают, как жить дальше.

Есть критическая проблема нехватки жилья для таких семей. Ведь они с домашними любимцами вынуждены тесниться у знакомых, родственников, часто в отдаленных селах.

Поддержать мариупольцев решили предприниматели из Киева. Они спроектировали и построили модульный домик, в котором есть все необходимое: две комнаты, отдельная кухня, мебель и техника.

Сейчас также смотрят

В нем можно жить весь год и легко переместить при необходимости куда угодно. Пять семей мариупольцев уже ждут такого жилья.

Надежда на новый дом

Вокруг догорали дома, бои были уже на их улице. Яна вспоминает адские дни в Мариуполе. Из города семья решила бежать 18 марта, в тот день затишье от обстрелов впервые длилось рекордные десять минут.

Мы бросили в машину соседей и себя. У нас бус на восемь человек, нас выезжало десять. Забрали с собой наших две собаки, клетку с попугаями, кошку, — делится Яна.

В таком составе в переполненном автомобиле они пробыли двое суток, но оставить любимцев не смогли.

Ехали заминированными дорогами и чудом добрались до Запорожья. А оттуда и до Ровно. Родственники временно согласились приютить переселенцев в комнатах своего старенького дома. Говорят, от их жилья в Мариуполе осталась одна стена.

И вот теперь благодаря предпринимателям у них есть надежда получить собственное жилье — модульный домик, где на 28 кв. м. есть и гостиная зона, и кухня, и детская, и спальня, и ванная. Чтобы эффективно использовать пространство, каждую деталь дизайнеры продумали до мелочей.

Отопление здесь электрическое благодаря кондиционированию и керамическим панелям, в ванной — теплый пол.

Осталось только собрать деньги на этот социальный проект. Себестоимость дома с мебелью и техникой — $25 000. Земельный участок в Боярке, рядом с Киевом, для нужд переселенцев уже нашли.

Сотни тысяч украинцев остались без домов из-за постоянных бомбардировок украинских городов военными РФ. Читай, как получить бесплатный модульный дом в Луцке.

Чтобы не пропустить другие полезные материалы, которые пригодятся, подписывайся на наш Telegram-канал.