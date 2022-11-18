Компактний, мобільний та теплий — на Київщині створили модульний будинок для переселенців

Вони втратили все: домівки, бізнес, а ще зазнали справжнього пекла війни. Маріупольці, яким пощастило виїхати, міркують, як жити далі.

Критичною є проблема нестачі житла для таких сімей. Адже родини з хатніми улюбленцями змушені тіснитись у знайомих, родичів, часто у віддалених селах.

Підтримати маріупольців вирішили підприємці з Києва. Вони спроектували та збудували модульний будиночок, у якому є все необхідне: дві кімнати, окрема кухня, меблі й техніка.

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У ньому можна жити увесь рік і легко перемістити за потреби будь-куди. П’ять родин маріупольців уже чекають на таке житло.

Надія на новий дім

Навколо догорали будинки, бої були вже на їхній вулиці. Яна пригадує пекельні дні в Маріуполі. З міста родина вирішила тікати 18 березня, того дня затишшя від обстрілів вперше тривало рекордні десять хвилин.

Ми кинули в машину сусідів та себе. У нас бус на вісім людей, нас виїжджало десятеро. Забрали із собою наших дві собаки, клітку з папугами, кицьку, — ділиться Яна.

У такому складі в переповненому автомобілі вони пробули дві доби, але залишити улюбленців не змогли.

Їхали замінованими дорогами й дивом дістались Запоріжжя. А звідти і Рівного. Родичі тимчасово погодились прихистити переселенців у кімнатах свого старенького будинку. Кажуть, від їхнього в Маріуполі залишилась одна стіна.

І от тепер завдяки підприємцям у них є надія отримати власне житло — модульний будиночок, де на 28 кв. м. є і вітальна зона, і кухня, і дитяча, і спальня, і ванна кімната. Щоб ефективно використати простір, кожну деталь дизайнери продумали до дрібниць.

Опалення тут електричне завдяки кондиціонуванню та керамічним панелям, у ванній — тепла підлога.

Залишилось тільки зібрати гроші на цей соціальний проект. Собівартість будинку з меблями та технікою — $25 000. Земельну ділянку в Боярці, поблизу Києва, для потреб переселенців уже знайшли.

Сотні тисяч українців залишилися без домівок через постійні бомбардування українських міст військовими РФ. Читай, як отримати безкоштовний модульний будинок у Луцьку.

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