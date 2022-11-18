Lifestyle

Компактний, мобільний та теплий — на Київщині створили модульний будинок для переселенців

Христина Величанська 18 Листопада 2022, 17:00

Більше відео
0:03:32
Як допомогти дітям адаптуватися до нового місця — проект UNICEF
Адаптуватись і пережити: проект допомоги дітям-переселенцям від UNICEF — як долучитись
0:03:28
Мовний клуб
Рідну вчити ніколи не запізно! Як в Ужгороді відкрили мовний клуб для ВПО
0:02:08
Масаж бійцям
Такого ще не було! Медики ставлять бійців на ноги прямо на передовій
0:03:10
Іпотерапія
Іпотерапія для дітей: як спілкування з кіньми допомагає пережити жахи війни
Дивитись більше

Останні відео
0:04:58
Модульні будинки для маріупольців у Боярці

Компактний, мобільний та теплий — на Київщині створили модульний будинок для переселенців
0:04:02
БПЛА Чаклун
Чаклуни на фронті: розповідаємо про українські безпілотники та їхні характеристики
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: розповідають про загиблих
Сиди й молись! Дружина окупанта розповідає про загиблих російських військових в Україні
0:02:13
Макіївка
Майже нічого не залишилося! Як оговтується від окупації Макіївка на Луганщині
0:03:44
Катівні у Херсоні: як окупанти знущалися з людей
Я ніколи не чув, щоб люди так кричали — жахливі історії про катівні в Херсоні
0:04:09
Гаазький суд визнав винним Гіркіна у збитті боїнга МН17
Вирок, на який чекали вісім років: суд Гааги оголосив вердикт у справі про трагедію літака МН17
Обстріли 17 листопада
Ранкові обстріли 17 листопада: все, що відомо про ситуацію в містах України
Рамштайн-7: результати зустрічі та що обіцяють партнери Україні
Підсумки Рамштайн-7: партнери оголосили нові пакети військової допомоги Україні
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
БПЛА Чаклун
Читати далі
Чаклуни на фронті: розповідаємо про українські безпілотники та їхні характеристики

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь