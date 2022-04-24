Мужества и силы духа! Епифаний поздравил верующих с Пасхой

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил верующих со светлой Пасхой.

Он призвал выразить благодарность Богу и нашим защитникам,а также всем, кто приближает нашу победу над врагом. И напомнил, что вера дает неисчерпаемые силы идти вперед.

— В этот праздничный день искренне желаю каждому из вас мужества, стойкости и силы духа.

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Пусть ваши сердца будут преисполнены твердой уверенности в победе добра и правды, в победе Украины.

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