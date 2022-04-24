Мужності й сили духу! Епіфаній привітав вірян з Великоднем

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній привітав вірян зі світлим Великоднем.
Він закликав висловити вдячність Богу і нашим захисникам та всім, хто наближає нашу перемогу над ворогом. І нагадав, що віра дає невичерпні сили йти вперед.
— У цей святковий день щиро зичу кожному з вас мужності, стійкості та сили духу.
Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості в перемозі добра і правди, в перемозі України.
Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості в перемозі добра і правди, в перемозі України.
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