Мужності й сили духу! Епіфаній привітав вірян з Великоднем

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній привітав вірян зі світлим Великоднем.

Він закликав висловити вдячність Богу і нашим захисникам та всім, хто наближає нашу перемогу над ворогом. І нагадав, що віра дає невичерпні сили йти вперед.

— У цей святковий день щиро зичу кожному з вас мужності, стійкості та сили духу.

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Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості в перемозі добра і правди, в перемозі України.

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