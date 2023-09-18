Чтобы все могли получить письма и пенсию: в Николаевской области Укрпочта работает на колесах

В Николаевской области в разбитые оккупантами деревни приезжают передвижные отделения Укрпочты. В общей сложности их 60 — это специальные автомобили, оборудованные всем необходимым, чтобы люди на месте могли получить социальные выплаты, пенсии и оплатить коммунальные. Или просто пользоваться почтовыми услугами.

Зоя показывает полностью разбитый российскими обстрелами родной поселок Луч. Женщина несколько месяцев жила в подвале, когда в ее дом попали оккупанты. Теперь поселилась в более-менее уцелевшей родительской квартире.

Когда после девяти месяцев вражеские обстрелы утихли, в поселке восстановили электричество и водоснабжение. До начала масштабной войны здесь проживало более 800 человек, сейчас в свои разбитые дома вернулись только двести.

Сейчас также смотрят

В Луче россияне разрушили школу, детский сад, магазины и филиал почты. Поэтому люди уже по графику ждут передвижного отделения Укрпочты. Специальный автомобиль приезжает в Луч дважды в неделю. Мария рассказывает, что всегда ждет почтальонов.

От отделения остались одни руины, а люди приходят — и получают пенсию, и коммунальные платят, — рассказывает начальник передвижного отделения связи Укрпочты Инна.

Такие мобильные отделения начали работать в разбитых и деоккупированных селах еще с зимы. Александр работает водителем компании уже больше десяти лет. Показывает новый автомобиль, на котором ежедневно ездит в разрушенные оккупантами деревни.

В Николаевской области уже возобновили работу всех отделений Укрпочты. Стационарных — 120, а вот передвижные — стали спасительными для разбитых россиянами населенных пунктов.

По словам Егора, филиалы Укрпочты постепенно возобновляют свою работу и в соседнем Херсоне. Сейчас там уже работает одно стационарное отделение, а к концу года планируют восстановить еще пять.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Укрпочта изменила стоимость услуг и график работы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.