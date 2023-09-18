Чтобы все могли получить письма и пенсию: в Николаевской области Укрпочта работает на колесах

В Николаевской области в разбитые оккупантами деревни приезжают передвижные отделения Укрпочты. В общей сложности их 60 — это специальные автомобили, оборудованные всем необходимым, чтобы люди на месте могли получить социальные выплаты, пенсии и оплатить коммунальные. Или просто пользоваться почтовыми услугами.
Зоя показывает полностью разбитый российскими обстрелами родной поселок Луч. Женщина несколько месяцев жила в подвале, когда в ее дом попали оккупанты. Теперь поселилась в более-менее уцелевшей родительской квартире.
Когда после девяти месяцев вражеские обстрелы утихли, в поселке восстановили электричество и водоснабжение. До начала масштабной войны здесь проживало более 800 человек, сейчас в свои разбитые дома вернулись только двести.
В Луче россияне разрушили школу, детский сад, магазины и филиал почты. Поэтому люди уже по графику ждут передвижного отделения Укрпочты. Специальный автомобиль приезжает в Луч дважды в неделю. Мария рассказывает, что всегда ждет почтальонов.
От отделения остались одни руины, а люди приходят — и получают пенсию, и коммунальные платят, — рассказывает начальник передвижного отделения связи Укрпочты Инна.
От отделения остались одни руины, а люди приходят — и получают пенсию, и коммунальные платят, — рассказывает начальник передвижного отделения связи Укрпочты Инна.
Такие мобильные отделения начали работать в разбитых и деоккупированных селах еще с зимы. Александр работает водителем компании уже больше десяти лет. Показывает новый автомобиль, на котором ежедневно ездит в разрушенные оккупантами деревни.
В Николаевской области уже возобновили работу всех отделений Укрпочты. Стационарных — 120, а вот передвижные — стали спасительными для разбитых россиянами населенных пунктов.
По словам Егора, филиалы Укрпочты постепенно возобновляют свою работу и в соседнем Херсоне. Сейчас там уже работает одно стационарное отделение, а к концу года планируют восстановить еще пять.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Укрпочта изменила стоимость услуг и график работы.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.