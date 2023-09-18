Щоб усі могли отримати листи та пенсію: на Миколаївщині Укрпошта працює на колесах

На Миколаївщині до розтрощених окупантами сіл приїздять пересувні відділення Укрпошти. Загалом їх 60 — це спеціальні автівки, обладнані всім необхідним, щоб люди на місці могли отримати соціальні виплати, пенсії та сплатити комірне. Чи й просто скористатися поштовими послугами.

Пані Зоя показує повністю розтрощене російськими обстрілами рідне селище Луч. Жінка кілька місяців жила у підвалі, коли в її будинок влучили окупанти. Тепер оселилася в більш-менш вцілілій батьківській квартирі.

Коли після дев’яти місяців ворожі обстріли вщухли, у селищі поновили електрику та водопостачання. До початку великої війни тут мешкало понад 800 людей, нині до своїх розтрощених обійсть повернулися лише двісті.

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У Лучі росіяни зруйнували школу, дитячий садок, крамниці та філію пошти. Тому люди вже за графіком чекають на пересувне відділення Укрпошти. Спеціальна автівка приїжджає до селища Луч двічі на тиждень. Пані Марія розповідає: завжди чекає на поштарів.

Від відділення залишились одні руїни, а люди приходять — і пенсію отримують, і комунальні платять, — розповідає начальник пересувного відділення Укрпошти Інна.

Такі мобільні відділення Укрпошти почали працювати в розтрощених та деокупованих селах ще від зими. Пан Олександр працює водієм компанії вже понад десять років. Показує нову автівку, на якій щодня їздить до поруйнованих окупантами сіл.

Загалом у Миколаївській області вже поновили роботу всі відділення Укрпошти. Стаціонарних — 120, а ось пересувні — стали рятівними для вщент розбитих росіянами населених пунктів.

За словами пана Єгора, філії Укрпошти поступово відновлюють свою роботу і в сусідньому Херсоні. Зараз там уже працює одне стаціонарне відділення, а до кінця року планують поновити ще принаймні п’ять.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Укрпошта змінила вартість послуг та графік роботи.

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