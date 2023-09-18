Lifestyle

Щоб усі могли отримати листи та пенсію: на Миколаївщині Укрпошта працює на колесах

Луїза Єрьоміна 18 Вересня 2023, 19:00

Більше відео
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Імовірність вижити — 25%. Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Українські розробки змінюють світ! Що відомо про біонічні руки, нові антибіотики та розпізнавальні рукавички
0:04:33
Українське кіно
Відмова від усього російського! Як зараз почувається сфера кінематографа в Україні
0:05:58
усиновлення
1,5 року не могли забрати маля з дитбудинку: через які труднощі проходять батьки-усиновлювачі
Дивитись більше

Останні відео
0:03:43
Машина Укрпошти

Щоб усі могли отримати листи та пенсію: на Миколаївщині Укрпошта працює на колесах
0:03:09
зеленський
Багатонадійні візити до партнерів. Володимир Зеленський вирушив до США з робочим візитом
0:01:10
Андріївка
Синьо-жовта надія над руїнами. Як військові встановлювали український стяг у звільненій Андріївці
0:02:31
Вибухи в Ізмаїлі сьогодні 18 вересня 2023: що відомо
Або не спимо, або засинаємо з тривогою: жителі Ізмаїла про постійні обстріли
Звільнення Андріївки 2023: як відбувалося та скільки знищили окупантів
82-ї аеромобільної бригади РФ вже не існує — з перших вуст про унікальну операцію зі звільнення Андріївки
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 18 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:55
Сумщина
Бачать з осель, як по них цілять окупанти… Як живуть люди на Сумщині попри щоденні обстріли
0:06:08
ДСНС
Росіяни гатять по рятувальниках, попри конвенції: робота ДСНС під час війни
0:04:05
Григорій та Олексій Кулачинські: історія наймолодших рятувальників Одещини
Наймолодші рятувальники в регіоні! Історія 19-річних братів-близнюків про службу в ДСНС
Карта бойових дій в Україні сьогодні 17.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 17 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
зеленський
Читати далі
Багатонадійні візити до партнерів. Володимир Зеленський вирушив до США з робочим візитом

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь