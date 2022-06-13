Поддерживают воинственный дух ВСУ: что слушают украинцы сегодня

В то время, когда в стране идет ожесточенная война с российскими захватчиками, украинские музыканты тоже воюют на своем фронте. Мы расскажем, что слушают украинцы в июне 2022 и какая музыка точно стоит твоего внимания.
На этой неделе чарты многих радиостанций покорила песня Думи на стихи Тараса Шевченко в исполнении Артема Пивоварова и Надежды Дорофеевой.
Моя, моя Україно!Привітай же, ненько, тиСвою, свою ти дитину!..І думи мої!.. Думи мої!..Думи мої!.. Думи мої!..
Клип на YouTube уже набрал более 2 млн просмотров. Часть средств от каждого просмотра Пивоваров передает на гуманитарную помощь пострадавшим в войне украинцам.
На пике популярности сразу нескольких известных музыкальных платформ на этой неделе остается Стефания, которая принесла победу на Евровидении группе Kalush Orchestra.
Стефанія мамо, мамо Стефанія,Розквітає поле, а вона сивіє.Заспівай мені, мамо, колискову,Хочу ще почути твоє рідне слово.
В топ вырвалась и украинская певица КОЛА. Раньше она была участницей известных талант-шоу. Девушка посвятила новую песню женщинам и матерям, которые ежедневно ждут с фронта известий от любимого.
Ціну простих речейМи розуміємо після звершень,Що кращий момент — лиш цей,Де поцілунок, наче вперше!
Колись ти зовсім не знав, що далі,І боляче так додолу падав,І кроки твої були невдалі,Чи просто ти був не тим, ким мав би?
Слушали украинцы и новую песню Jerry Heil Мрія. Певица вложила в ее содержание глубокий смысл, отразив всю сущность рашизма — уничтожить и отнять.
Вони можуть розбомбити Щастя,Вони можуть розстріляти Мрію,Але вбити волю їм не вдасться!Кожен буде жати, що посіяв!
Понравилось украинцам и музыкальное произведение группы Без обмежень, которое называется 24.02. О том, что хотели передать авторы песней, сказать мало — стоит послушать.
Місто нас огортає, у собі дітей ховає,Наших дітей ховає!Вічності стане на всіх,Мужності буде сповна.
Ранее мы рассказывали, почему важно слушать украинское, и добавляли плейлист от редакции Вікна и Елены Зеленской.
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