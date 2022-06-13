Поддерживают воинственный дух ВСУ: что слушают украинцы сегодня

В то время, когда в стране идет ожесточенная война с российскими захватчиками, украинские музыканты тоже воюют на своем фронте. Мы расскажем, что слушают украинцы в июне 2022 и какая музыка точно стоит твоего внимания.

На этой неделе чарты многих радиостанций покорила песня Думи на стихи Тараса Шевченко в исполнении Артема Пивоварова и Надежды Дорофеевой.

Думи — Артем Пивоваров и Надежда Дорофеева

Моя, моя Україно!

Привітай же, ненько, ти

Свою, свою ти дитину!..

І думи мої!.. Думи мої!..

Думи мої!.. Думи мої!..

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Клип на YouTube уже набрал более 2 млн просмотров. Часть средств от каждого просмотра Пивоваров передает на гуманитарную помощь пострадавшим в войне украинцам.

Stefania — Kalush Orchestra

На пике популярности сразу нескольких известных музыкальных платформ на этой неделе остается Стефания, которая принесла победу на Евровидении группе Kalush Orchestra.

Стефанія мамо, мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє.

Заспівай мені, мамо, колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Чи разом — КОЛА

В топ вырвалась и украинская певица КОЛА. Раньше она была участницей известных талант-шоу. Девушка посвятила новую песню женщинам и матерям, которые ежедневно ждут с фронта известий от любимого.

Ціну простих речей

Ми розуміємо після звершень,

Що кращий момент — лиш цей,

Де поцілунок, наче вперше!

Колись ти зовсім не знав, що далі,

І боляче так додолу падав,

І кроки твої були невдалі,

Чи просто ти був не тим, ким мав би?

Мрія — Jerry Heil

Слушали украинцы и новую песню Jerry Heil Мрія. Певица вложила в ее содержание глубокий смысл, отразив всю сущность рашизма — уничтожить и отнять.

Вони можуть розбомбити Щастя,

Вони можуть розстріляти Мрію,

Але вбити волю їм не вдасться!

Кожен буде жати, що посіяв!

24.02 — Без обмежень

Понравилось украинцам и музыкальное произведение группы Без обмежень, которое называется 24.02. О том, что хотели передать авторы песней, сказать мало — стоит послушать.

Місто нас огортає, у собі дітей ховає,

Наших дітей ховає!

Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна.

Ранее мы рассказывали, почему важно слушать украинское, и добавляли плейлист от редакции Вікна и Елены Зеленской.

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