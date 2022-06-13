Підтримують войовничий дух ЗСУ: що слухають українці сьогодні

У час, коли в країні йде запекла війна з російськими загарбниками, українські музиканти теж воюють на своєму фронті. Ми розповімо, що слухають українці у червні 2022 року та яка музика точно варта твоєї уваги.
Цього тижня чарти багатьох радіостанцій підкорила пісня Думи на вірш Тараса Шевченка у виконанні Артема Пивоварова та Надії Дорофеєвої.
Моя, моя Україно!Привітай же, ненько, тиСвою, свою ти дитину!..І думи мої!.. Думи мої!..Думи мої!.. Думи мої!..
Кліп на YouTube уже набрав понад 2 млн переглядів. Частину коштів від кожного перегляду Пивоваров передає на гуманітарну допомогу постраждалим у війні українцям.
На піку популярності одразу кількох найвідоміших музичних платформ і цього тижня залишається Стефанія, що принесла перемогу на Євробаченні.
Стефанія мамо, мамо Стефанія,Розквітає поле, а вона сивіє.Заспівай мені, мамо, колискову,Хочу ще почути твоє рідне слово.
У топ вирвалася й українська співачка КОЛА. Раніше вона була учасницею відомих талант-шоу. Дівчина присвятила нову пісню жінкам та матерям, які щодня чекають з фронту звістку від коханого.
Ціну простих речейМи розуміємо після звершень,Що кращий момент — лиш цей,Де поцілунок, наче вперше!
Колись ти зовсім не знав, що далі,І боляче так додолу падав,І кроки твої були невдалі,Чи просто ти був не тим, ким мав би?
Слухали українці й нову пісню Jerry Heil Мрія. Співачка вклала у її зміст глибокий сенс, відобразивши всю суть рашизму — знищити та відібрати.
Вони можуть розбомбити Щастя,Вони можуть розстріляти Мрію,Але вбити волю їм не вдасться!Кожен буде жати, що посіяв!
Запав у серця українців і музичний твір гурту Без обмежень з назвою 24.02. Про те, що хотіли передати автори піснею, сказати мало — варто послухати.
Місто нас огортає, у собі дітей ховає,Наших дітей ховає!Вічності стане на всіх,Мужності буде сповна.
Раніше ми розповідали, чому важливо слухати українське, та додавали плейліст від редакції Вікон та Олени Зеленської.
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