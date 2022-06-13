Lifestyle

Підтримують войовничий дух ЗСУ: що слухають українці сьогодні

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 13 Червня 2022, 18:00

Більше відео
0:06:01
трудове рабство
Трудове рабство та торгівля людьми: як вберегтися від зловмисників
0:03:56
Церква в Івано-Франківську допомагає переселенцям
І духовно, і матеріально: як церкви та монастирі в Івано-Франківську допомагають переселенцям і ЗСУ
0:02:52
ярмарка
Гастрономія, патріотичний одяг, сувеніри: у Києві на ВДНГ відкрився ярмарок українського
0:02:32
Благодійний турнір з футболу в Україні 12.06.2022
Згуртувались на спортивному полі заради перемоги — в Україні пройшов благодійний турнір з футболу
Дивитись більше

Останні відео
0:06:01
трудове рабство

Трудове рабство та торгівля людьми: як вберегтися від зловмисників
0:03:56
Церква в Івано-Франківську допомагає переселенцям
І духовно, і матеріально: як церкви та монастирі в Івано-Франківську допомагають переселенцям і ЗСУ
0:03:14
Українська музика 2022 що слухають українці у червні
Підтримують войовничий дух ЗСУ: що слухають українці сьогодні
Володимир Зеленський звернувся до учасників American Jewish Committee Global Forum
Вбивства, зґвалтування, фільтраційні табори: Зеленський виступив на American Jewish Committee Global Forum
0:02:52
ярмарка
Гастрономія, патріотичний одяг, сувеніри: у Києві на ВДНГ відкрився ярмарок українського
0:10:29
Як херсонці чинять опір окупанту
Херсонщина була Україною і нею залишається! Ситуація в області 13 червня та невдачі окупантів
0:04:18
Ілля Матвієнко
Мати померла на руках, а російські військові хотіли відправити до Москви. Як 10-річного Іллю рятували від рук окупантів
Олексій Резніков
Резніков розповів про приховану підготовку України до нападу РФ та освоєння західної зброї
0:02:58
Пляжний сезон на Одещині 2022 - заборона купатись у Чорному морі
Нетиповий курортний сезон в Одесі — як люди шукають альтернативи пляжному відпочинку в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 червня
Більше відео
Церква в Івано-Франківську допомагає переселенцям
Читати далі
І духовно, і матеріально: як церкви та монастирі в Івано-Франківську допомагають переселенцям і ЗСУ
Володимир Зеленський звернувся до учасників American Jewish Committee Global Forum
Читати далі
Вбивства, зґвалтування, фільтраційні табори: Зеленський виступив на American Jewish Committee Global Forum

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь