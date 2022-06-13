Підтримують войовничий дух ЗСУ: що слухають українці сьогодні

У час, коли в країні йде запекла війна з російськими загарбниками, українські музиканти теж воюють на своєму фронті. Ми розповімо, що слухають українці у червні 2022 року та яка музика точно варта твоєї уваги.

Цього тижня чарти багатьох радіостанцій підкорила пісня Думи на вірш Тараса Шевченка у виконанні Артема Пивоварова та Надії Дорофеєвої.

Думи — Артем Пивоваров та Надія Дорофєєва

Моя, моя Україно!

Привітай же, ненько, ти

Свою, свою ти дитину!..

І думи мої!.. Думи мої!..

Думи мої!.. Думи мої!..

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Кліп на YouTube уже набрав понад 2 млн переглядів. Частину коштів від кожного перегляду Пивоваров передає на гуманітарну допомогу постраждалим у війні українцям.

Stefania — Kalush Orchestra

На піку популярності одразу кількох найвідоміших музичних платформ і цього тижня залишається Стефанія, що принесла перемогу на Євробаченні.

Стефанія мамо, мамо Стефанія,

Розквітає поле, а вона сивіє.

Заспівай мені, мамо, колискову,

Хочу ще почути твоє рідне слово.

Чи разом — КОЛА

У топ вирвалася й українська співачка КОЛА. Раніше вона була учасницею відомих талант-шоу. Дівчина присвятила нову пісню жінкам та матерям, які щодня чекають з фронту звістку від коханого.

Ціну простих речей

Ми розуміємо після звершень,

Що кращий момент — лиш цей,

Де поцілунок, наче вперше!

Колись ти зовсім не знав, що далі,

І боляче так додолу падав,

І кроки твої були невдалі,

Чи просто ти був не тим, ким мав би?

Мрія — Jerry Heil

Слухали українці й нову пісню Jerry Heil Мрія. Співачка вклала у її зміст глибокий сенс, відобразивши всю суть рашизму — знищити та відібрати.

Вони можуть розбомбити Щастя,

Вони можуть розстріляти Мрію,

Але вбити волю їм не вдасться!

Кожен буде жати, що посіяв!

24.02 — Без обмежень

Запав у серця українців і музичний твір гурту Без обмежень з назвою 24.02. Про те, що хотіли передати автори піснею, сказати мало — варто послухати.

Місто нас огортає, у собі дітей ховає,

Наших дітей ховає!

Вічності стане на всіх,

Мужності буде сповна.

Раніше ми розповідали, чому важливо слухати українське, та додавали плейліст від редакції Вікон та Олени Зеленської.

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