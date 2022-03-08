Политики, звезды и все мужчины планеты восхищаются вами. С 8 марта, героические украинки!

Несмотря на все проблемы, 8 марта остается важным праздником — днем прав женщин, равенства, солидарности, весны.
В Украине борьба за европейские идеалы продолжается. Каждая украинская женщина сейчас держит строй: на военном, информационном, дипломатическом фронтах или в тылу.
Мужественные, героические, смелые, сильные, прекрасные украинские женщины! Все — от политиков до звезд шоу-биза — восхищаются вами и присылают искренние поздравления.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал теплое видеообращение к украинским женщинам:
— Лучшее, что у нас есть — это женщины. Вы для нас и символ, вы для нас и смысл, те, ради которых мы все это делаем.
Мэр Киева Виталий Кличко подарил тюльпаны украинским защитницам и поздравил их с 8 марта.
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким пожелал нашим женщинам мирного неба над головой.
— С праздником, дорогие наши женщины. Пусть вам сегодня позвонят по телефону ваши сыновья, мужья, родители и скажут, что у них все хорошо.
Украинский певец Дмитрий Монатик написал стихотворение-поздравление для женщин с праздником весны.
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Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)
Певец Александр Пономарев спел для женщин нежную песню.
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Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)
Известный украинский дизайнер Андре Тан обратился к женщинам:
— Как же вам хочется подарить сейчас тысячи и тысячи прекрасных цветов… Ведь в это непростое время вы кажетесь еще прекраснее!
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Допис, поширений Andre Tan (@andre_tan_official)
Врач Евгений Комаровский записал видеопоздравление с 8 марта и пожелал женщинам дождаться своих мужчин и уцелеть в эти нелегкие времена.
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Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)
Лучшим подарком для каждой украинки в этот день было бы завершение жесткой путинской войны победой Украины. С каждым днем мы приближаемся к этому. Читай, сколько вражеских сил уничтожили ВСУ 08.03.2022.