Политики, звезды и все мужчины планеты восхищаются вами. С 8 марта, героические украинки!

Несмотря на все проблемы, 8 марта остается важным праздником — днем ​​прав женщин, равенства, солидарности, весны.

В Украине борьба за европейские идеалы продолжается. Каждая украинская женщина сейчас держит строй: на военном, информационном, дипломатическом фронтах или в тылу.

Мужественные, героические, смелые, сильные, прекрасные украинские женщины! Все — от политиков до звезд шоу-биза — восхищаются вами и присылают искренние поздравления.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал теплое видеообращение к украинским женщинам:

— Лучшее, что у нас есть — это женщины. Вы для нас и символ, вы для нас и смысл, те, ради которых мы все это делаем.

Мэр Киева Виталий Кличко подарил тюльпаны украинским защитницам и поздравил их с 8 марта.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким пожелал нашим женщинам мирного неба над головой.

— С праздником, дорогие наши женщины. Пусть вам сегодня позвонят по телефону ваши сыновья, мужья, родители и скажут, что у них все хорошо.

Украинский певец Дмитрий Монатик написал стихотворение-поздравление для женщин с праздником весны.

Певец Александр Пономарев спел для женщин нежную песню.

Известный украинский дизайнер Андре Тан обратился к женщинам:

— Как же вам хочется подарить сейчас тысячи и тысячи прекрасных цветов… Ведь в это непростое время вы кажетесь еще прекраснее!

Врач Евгений Комаровский записал видеопоздравление с 8 марта и пожелал женщинам дождаться своих мужчин и уцелеть в эти нелегкие времена.

Лучшим подарком для каждой украинки в этот день было бы завершение жесткой путинской войны победой Украины. С каждым днем мы приближаемся к этому. Читай, сколько вражеских сил уничтожили ВСУ 08.03.2022.