Політики, зірки та всі чоловіки планети захоплюються вами. З 8 березня, героїчні українки! 

Попри всі негаразди, 8 березня залишається важливим святом — днем прав жінок, рівності, солідарності, весни.

В Україні боротьба за європейські ідеали триває. Кожна українська жінка зараз тримає стрій: на військовому, інформаційному, дипломатичному фронтах чи в тилу.

Мужні, героїчні, сміливі, сильні, прекрасні українські жінки! Усі — від політиків до зірок шоу-бізу — захоплюються вами та надсилають щирі вітання.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович записав тепле відеозвернення до українських жінок:

— Найкраще, що у нас є — це жінки. Ви для нас і символ, ви для нас і зміст, ті, заради кого ми все це робимо.

Мер Києва Віталій Кличко подарував тюльпани українським захисницям та привітав їх з 8 березня.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім побажав нашим жінкам мирного неба над головою.

— Зі святом, дорогі наші жінки. Нехай вам сьогодні зателефонують ваші сини, чоловіки, батьки і скажуть, що в них усе добре.

Український співак Дмитро Монатік написав вірш-привітання жінок зі святом весни.

Співак Олександр Пономарьов заспівав для жінок ніжну пісню.

Відомий український дизайнер Андре Тан звернувся до жінок:

— Як же хочеться вам подарувати зараз тисячі й тисячі прекрасних квітів… Адже в цей непростий час ви здаєтеся ще прекраснішими!

Лікар Євген Комаровський записав відеопривітання з 8 березня та побажав жінкам дочекатися своїх чоловіків та вціліти самим у ці нелегкі часи.

Найкращим подарунком для кожної українки у цей день було б закінчення жорсткої путінської війни перемогою України. З кожним днем ми наближаємося до цього. Читай, скільки ворожих сил знищили ЗСУ 08.03.2022.