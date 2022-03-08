Політики, зірки та всі чоловіки планети захоплюються вами. З 8 березня, героїчні українки! 

Попри всі негаразди, 8 березня залишається важливим святом — днем прав жінок, рівності, солідарності, весни.
В Україні боротьба за європейські ідеали триває. Кожна українська жінка зараз тримає стрій: на військовому, інформаційному, дипломатичному фронтах чи в тилу.
Мужні, героїчні, сміливі, сильні, прекрасні українські жінки! Усі — від політиків до зірок шоу-бізу — захоплюються вами та надсилають щирі вітання.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович записав тепле відеозвернення до українських жінок:
— Найкраще, що у нас є — це жінки. Ви для нас і символ, ви для нас і зміст, ті, заради кого ми все це робимо.
Мер Києва Віталій Кличко подарував тюльпани українським захисницям та привітав їх з 8 березня.
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім побажав нашим жінкам мирного неба над головою.
— Зі святом, дорогі наші жінки. Нехай вам сьогодні зателефонують ваші сини, чоловіки, батьки і скажуть, що в них усе добре.
Український співак Дмитро Монатік написав вірш-привітання жінок зі святом весни.
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Співак Олександр Пономарьов заспівав для жінок ніжну пісню.
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Відомий український дизайнер Андре Тан звернувся до жінок:
— Як же хочеться вам подарувати зараз тисячі й тисячі прекрасних квітів… Адже в цей непростий час ви здаєтеся ще прекраснішими!
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Лікар Євген Комаровський записав відеопривітання з 8 березня та побажав жінкам дочекатися своїх чоловіків та вціліти самим у ці нелегкі часи.
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Найкращим подарунком для кожної українки у цей день було б закінчення жорсткої путінської війни перемогою України. З кожним днем ми наближаємося до цього. Читай, скільки ворожих сил знищили ЗСУ 08.03.2022.