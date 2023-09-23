Пончо-трансформер для военных, которое защитит от морозов: как делают уникальные накидки

С начала полномасштабного вторжения многие бизнесы изменили свое направление работы.

Так, столичные производители туристического снаряжения с войной переориентировались и шьют универсальные накидки, которые стали помощниками защитникам на фронте. Сначала раздавали их подразделениям терробороны в Киеве бесплатно, сейчас продают волонтерам по себестоимости.

Пончо-трансформер для защитников скручивают валиком весом до 1,5 кг. С одной стороны — водозащитная ткань, с другой — хорошо сохраняющая тепло.

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Что такое пончо-трансформер

Разработчик пончо Дмитрий объясняет, что это такой прямоугольник с нашитыми застежками и петлями, внутри имеет слой утеплителя. Оно может также служить как спальник. В них можно чувствовать себя комфортно даже при -5°C.

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Конструкцию универсальной накидки Дмитрий начертил еще 14 лет назад, когда ходил с друзьями в походы. После тестирования в горах решили делать и продавать другим туристам.

С начала полномасштабного вторжения часть команды ушла на фронт, а оставшаяся работает на нужды военных. В месяц команда шьет до 800 пончо-трансформеров, все пиксельного или защитного цвета.

С наступлением осени нужно заботиться о том, чтобы военные были согреты, ведь в лесах и полях становится холодно. Ранее мы рассказывали о термоспальниках для военных, которые греются от павербанка.

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