Пончо-трансформер для військових, що захистить від морозів: як виготовляють унікальні накидки

З початку повномасштабного вторгнення багато бізнесів змінили свій напрям роботи.

Так, столичні виробники туристичного спорядження з війною переорієнтувалися та шиють універсальні накидки, що стали помічниками для захисників і захисниць на фронті. Спершу роздавали їх підрозділам тероборони в Києві безоплатно, нині продають волонтерам за собівартістю.

Пончо-трансформер для захисників скручують валиком, який має вагу до 1,5 кг. З одного боку — водозахисна тканина, з іншого — та, яка добре зберігає тепло.

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Що таке пончо-трансформер

Розробник пончо Дмитро пояснює, що це такий прямокутник з нашитими застібками та петлями, всередині має шар утеплювача. Воно також може слугувати, як спальник. У такому одязі можна почуватися комфортно навіть за температури -5°C.

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Конструкцію універсальної накидки Дмитро накреслив ще 14 років тому, коли ходив з друзями у походи. Після тестувань у горах вирішили робити та продавати іншим туристам.

З початку повномасштабного вторгнення частина команди пішла на фронт, а та, що залишилася, працює на потреби військових. На місяць команда шиє до 800 пончо-трансформерів, усі піксельного чи захисного кольору.

З настанням осені треба дбати про те, щоб військові були зігріті, адже в лісах та полях стає холодно. Раніше ми розповідали про термоспальники для військових, які гріються від павербанка.

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