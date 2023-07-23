В Івано-Франківську благодійники розробили перший в Україні адаптивний одяг для поранених військових

Військові з ампутацією потребують спеціального одягу. Він має бути адаптованим під протези, апарати, які скріплюють кістки, та інші конструкції, з якими травмованим бійцям важко впоратися. Він має бути оснащений кнопками, липучками чи шнурівкою, аби його легше одягати та знімати.

Спеціальні футболки, шорти та штани в Івано-Франківську майстрині шиють для захисників та віддають його у шпиталі.

Андрій з Умані. Рік лікується в Івано-Франківську. Дістав поранення на Донеччині — осколок пробив ногу наскрізь, вирвав не лише м’язи, а й кістку.

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Три місяці загоювали рану. Вставили титановий протез, але він не прижився. Тепер кінцівку витягують. Лікарі рятують ногу від ампутації. Спеціальний апарат на нозі Андрій носитиме щонайменше дев’ять місяців. Узимку через складну конструкцію армійцю одягатися буде складно.

Майже всі поранені захисники потребують адаптивного одягу, бо кожен має особливі потреби.

Це місця, де постійно проводиться перев’язка; це місця, де боляче; це місця, де є інфекція. І одяг, в якому вони є, повинен бути зручний і мобільний.

У цьому переконує заступниця медичного директора з медсестринства Івано-Франківської ОКЛ Наталія Ружило.

В лікарню одночасно могли привести до сотні поранених військових з прифронтових міст. Армійці не мали жодного одягу — усім забезпечували небайдужі. Тож волонтери почали самотужки шити адаптивний одяг. Переробляли старі піжами, шукали тканини.

А в ательє від початку повномасштабної війни шили спальники, підсумки та чимало корисних військових речей. Нині взялися за адаптивний одяг. Волонтери започаткували благодійний проєкт — придбавши яскраву футболку, покупець оплачує ще й комплект одягу для поранених військових.

Понад сотню комплектів адаптивного одягу волонтери вже передали в лікарню. Уже почали працювати над виготовленням теплих костюмів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим і як допомагають волонтери мешканцям найбільш небезпечних районів.

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