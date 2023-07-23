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В Ивано-Франковске благотворители разработали первую в Украине адаптивную одежду для раненых военных

Ирина Тимчишин 23 июля 2023, 08:30

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