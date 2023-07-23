В Ивано-Франковске благотворители разработали первую в Украине адаптивную одежду для раненых военных

Военные с ампутацией нуждаются в специальной одежде. Она должна быть адаптирована под протезы, скрепляющие кости аппараты и другие конструкции, с которыми травмированным бойцам трудно справиться. Она должна быть оснащена кнопками, липучками или шнуровкой, чтобы легче одевать ее и снимать. Специальные футболки, шорты и брюки в Ивано-Франковске мастерицы шьют для защитников и отдают в госпиталь.

Андрей из Умани. Год лечится в Ивано-Франковске. Получил ранение в Донецкой области — осколок пробил ногу насквозь, вырвал не только мышцы, но и кость.

Три месяца залечивали рану. Вставили титановый протез, но он не прижился. Теперь конечность вытаскивают. Врачи спасают ногу от ампутации. Специальный аппарат на ноге Андрей будет носить не менее девяти месяцев. Зимой из-за сложной конструкции армейцу одеваться будет сложно.

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Почти все раненые защитники нуждаются в адаптивной одежде, потому что у каждого есть особые потребности.

Это места, где постоянно проводится перевязка; это места, где больно; это места, где есть инфекция. И одежда, в которой они находятся, должна быть удобной и мобильной.

Убеждает заместитель медицинского директора по медсестринству Ивано-Франковской ОКБ Наталья Ружило.

В эту больницу одновременно могли привести до сотни раненых военных из прифронтовых городов. У армейцев не было ничего из одежды — всем обеспечивали неравнодушные. Так что волонтеры начали самостоятельно шить адаптивную одежду. Переделывали старые пижамы, искали ткани.

А в ателье с самого начала полномасштабной войны шили спальники, подсумки и много полезных для военных вещей. Сейчас принялись за адаптивную одежду. Волонтеры положили начало благотворительному проекту — приобретя яркую футболку, покупатель оплачивает еще и комплект одежды для раненых военных.

Более сотни комплектов адаптивной одежды волонтеры уже передали в больницу. Уже начали работать над изготовлением теплых костюмов.

Напомним, раньше мы рассказывали чем и как помогают волонтеры жителям наиболее опасных районов.

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