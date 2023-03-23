Украина — зеленая страна! В центральных областях началась масштабная кампания по высадке лесов

В Украине продолжается кампания по высадке новых лесов. Ведь по данным Минэкологии, только за полгода российско-украинской войны у нас уничтожено три миллиона гектаров лесных насаждений.

Много древесины сейчас идет на строительство фортификационных сооружений, но зелень также выгорает в результате частых пожаров от обстрелов.

Так что тыловые регионы активно взялись за озеленение. В центральных областях стартовала весенняя лесокультурная кампания.

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На территории Черкасской, Винницкой и Кировоградской областей высаживать молодой лес начали неделю назад. Площади под новые леса ищут где только могут. Используют, в том числе и земли, не пригодные для сельского хозяйства.

Этой весной планируют озеленить более 1500 гектаров. В питомниках для этого вырастили более семнадцати миллионов сеянцев сосны и дуба.

Молодой лес создается в рамках программы президента Зеленая страна. Она предполагает высадку одного миллиарда деревьев и увеличение площади лесов на миллион гектаров к 2025 году.

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