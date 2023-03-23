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Украина — зеленая страна! В центральных областях началась масштабная кампания по высадке лесов

Ирина Цымбал 23 марта 2023, 08:00

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