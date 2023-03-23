Україна — зелена країна! У центральних областях почалась масштабна кампанія з висадки лісів

В Україні триває кампанія з висадки нових лісів. Адже за даними Мінекології, лише за півроку російсько-української війни в нас знищено три мільйони гектарів лісових насаджень.

Чимало деревини нині йде на будівництво фортифікаційних споруд, але зелень також вигорає внаслідок частих пожеж від обстрілів.

Тож тилові регіони активно взялися за озеленення. У центральних областях стартувала весняна лісокультурна кампанія.

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На території Черкаської, Вінницької і Кіровоградської областей висаджувати молодий ліс почали тиждень тому. Площі під нові ліси шукають, де тільки можуть. Використовують, зокрема, і землі, не придатні для сільського господарства.

Цієї весни планують озеленити понад 1500 гектарів. У розсадниках для цього виростили понад сімнадцять мільйонів сіянців сосни та дуба.

Молодий ліс створюють у межах програми президента Зелена країна. Вона передбачає висадку одного мільярда дерев і збільшення площі лісів на один мільйон гектарів до 2025 року.

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