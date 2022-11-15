Родной учить никогда не поздно! Как в Ужгороде открыли языковой клуб для ВПЛ

Вынужденные переселенцы искореняют из своего лексикона русские слова, потому что это язык захватчиков. Украинцы, бежавшие сюда от войны, осознали: им стыдно не знать родной язык. Поэтому его упорно учат.

В Ужгороде в областной библиотеке действует языковой клуб Говори українською. Занятия бесплатные, приобщаются к ним все желающие, урок длится час.

Здесь учат новые слова, как их правильно употреблять и много общаются друг с другом. Потому что изучать лексику во время разговора очень эффективно.

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Учится здесь и Любовь Ивахненко, которая сначала жила в Запорожье. Затем в Крыму. Когда его аннексировали, выдержала там два года и переехала к детям в Киев. Женщина русскоязычная и до полномасштабной войны на украинском никогда не общалась. Теперь его изучает.

Сергей Толстой — переселенец из Харькова. Рассказывает, что сознательно на украинский перешел восемь лет и восемь месяцев назад, когда началась война. Потому что не хотел говорить на языке оккупанта.

Хотя вся его семья до сих пор русскоязычная, мужчина работает над собой, совершенствует речь и обогащает словарный запас.

Я решил для себя, что в Украине должен царить только украинский.

Эти люди поняли: язык имеет значение. Особенно в условиях войны. Специалисты рекомендуют им читать украинские книги, чтобы обогащать свой лексикон. И много общаться на соловьиной.

Со времен нашей независимости не изменилось даже одно полное поколение, поэтому понятно, что многие люди, особенно постарше, могут продолжать общаться на русском языке. Но в Украине продолжается полномасштабная война, поэтому мы должны избавляться от всего российского, в том числе языка.

Читай, в чем разница в формировании мышления на украинском и русском языках.

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