Оборвали жизнь в прямом эфире: связана ли между собой серия трагедий в Киеве и как их можно предотвратить

В этом месяце и только в столице произошло не менее трех возможных самоубийств подростков. Они даже пишут предсмертные записки. Что это — трагическое совпадение или опасная тенденция?

Детальнее рассказала корреспондентка телемарафона Єдині новини Татьяна Демух.

Самоубийства в Киеве

Это видео и текст ни в коем случае не призывает к совершению действий, угрожающих здоровью и жизни человека.

Одна из первых трагедий этого месяца случилась с 17-летней Викторией и 18-летним Владимиром. Подростки жили в приемной семье и одновременно решили совершить самоубийство. Совершили задуманное в прямом эфире в TikTok, перед чем отправили ссылку в семейный чат.

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Сводные брат и сестра поднялись на крышу и спрыгнули с 24 этажа. Напоследок он сказал девушке, что любит ее.

Прошло несколько дней, и в столице снова произошла трагедия. Две девочки 17-18 лет тоже выпали с 24 этажа недостроенной многоэтажки, а перед смертью прислали прощальные сообщения родителям.

Позже также в Киеве правоохранители обнаружили тело 12-летней девочки. От травм она погибла на месте.

В то же время, в полиции отрицают версию, что это могли быть связанные между собой события. Начальник департамента ювенальной полиции Богдан Василь говорит, что пока не было обнаружено функционирование открытых или закрытых Telegram-каналов, где пропагандируют нанесение себе повреждений.

Также важно отметить, что статистика по детским самоубийствам в других городах тоже неприятно впечатляет, хотя их количество по сравнению с довоенным периодом стало меньше. Сейчас каждый случай расследуют по отдельности.

Но главное в любом случае — это не допустить непоправимого. Поэтому важно прежде всего быть внимательными родителями: обращать внимание на эмоциональное состояние подростков и при наличии тревожных сигналов обращаться к психологам.

Постоянное подавленное настроение, незаинтересованность вещами, которые раньше увлекали ребенка, разговоры на какие-то очень взрослые темы об обыденности и содержании жизни, — рассказывает о первых тревожных колокольчиках психолог Елена Лизвинская.

Дети в подростковом возрасте очень уязвимы. Они почти круглосуточно пользуются гаджетами и интернетом, что может повлиять на их психическое здоровье. Поэтому читай, как социальные сети оказывают влияние на психическое состояние подростков.

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