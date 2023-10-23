Обірвали життя у прямому ефірі: чи пов’язана між собою серія трагедій у Києві та як їм запобігти

Цього місяця і лише у столиці сталося щонайменше три імовірних самогубства підлітків. Вони навіть пишуть передсмертні записки. Що це — трагічний збіг чи загрозлива тенденція?

Детальніше розповіла кореспондентка телемарафону Єдині новини Тетяна Демух.

Самогубства в Києві

Це відео та текст у жодному випадку не закликає до вчинення дій, що загрожують здоров’ю та життю людини.

Однією із перших трагедій цього місяця сталась за участі 17-річної Вікторії та 18-річного Володимира. Підлітки жити у прийомній родині та одночасно вирішили вчинити самогубство. Скоїли задумане у прямому ефірі в TikTok, перед чим надіслали посилання у сімейний чат.

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Зведені брат та сестра піднялись на дах та зістрибнули з 24 поверху. Наостанок хлопець сказав дівчині, що кохає її.

Минуло кілька днів, і в столиці знов сталась трагедія. Двоє дівчат 17-18 років теж випали з 24 поверху недобудованої багатоповерхівки, а перед смертю надіслали прощальні повідомлення батькам.

Пізніше також у Києві правоохоронці знайшли тіло 12-річної дівчинки. Від травм вона загинула на місці.

Водночас у поліції заперечують версію, що це могли бути пов’язані між собою події. Начальник департаменту ювенальної поліції Богдан Василь говорить, що наразі не було виявлено функціонування відкритих чи закритих Telegram-каналів, де пропагують нанесення самоушкоджень.

Також важливо зазначити, що статистика щодо дитячих самогубств у інших містах теж вражає, хоча їх кількість у порівнянні з довоєнним періодом поменшало. Зараз кожен випадок розслідують окремо.

Та головне у будь-якому випадку — це не допустити непоправного. Тому важливо насамперед бути уважними батькам: звертати увагу на емоційний стан підлітків та за наявності тривожних сигналів звертатися до психологів.

Постійний пригнічений настрій, незацікавленість речами, які раніше захоплювали дитину, розмови на якісь дуже дорослі теми про буденність та зміст життя, — розповідає про перші тривожні дзвіночки психологиня Олена Лізвінська.

Діти у підлітковому віці дуже вразливі. Вони майже цілодобово користуються гаджетами та інтернетом, що може не надто добре вплинути на їхнє психічне здоров’я. Тому читай, як соціальні мережі впливають на психічний стан підлітків.

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