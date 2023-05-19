Синяки — это норма? Секреты качественного массажа от мануального терапевта и массажиста

Массаж нужен для расслабления наших мышц, корректировки здоровья и борьбы с усталостью. Иногда после сеансов появляются синяки. Является ли это нормой? Сколько может стоить массаж у хорошего специалиста? Ответы на все вопросы ты узнаешь в нашем материале.

Секреты качественного массажа тела: рассказывает массажист

Массажист и мануальный терапевт Александр Меша рассказал программе Утро в Большом Городе о секретах качественного массажа тела, а также нормально ли, что после массажа появляются синяки. Читай подробнее в нашем материале.

Александр рассказывает, что, по его мнению, лучшими массажистами являются мужчины. А спортивный массаж подходит каждому. Средняя цена за час классического массажа в Киеве — 1000 грн.

Синяки после массажа — это нормально. Особенно если это моделирующий или интенсивный массаж, — говорит Александр Меша.

Стать массажистом несложно, многие проходят курсы. Но опыт — самое ценное. Людям, которые жалуются на боли в спине, нельзя делать массаж. Им нужно посещать физиопроцедуры.

Никогда нельзя массировать место, которое болит. Также нельзя ставить банки, потому что это делает дополнительный прилив крови, после этого воспаление осложняется, — рассказывает массажист.

Бывают случаи, когда люди не могут встать после массажа — это плохой знак.

Разница между массажем и мануальной терапией существенная. Массаж — это движения, которые поглаживают, растирают кожу, разминают ее. А мануальная терапия — плавные движения, помогающие убирать болевые симптомы, делается увеличение амплитуды.

Массажист должен быть сильным, потому что это тяжелая работа. Иногда приходится работать более 12 часов, поэтому нужны силы, — рассказывает Александр Меша.

Часто у массажистов есть эпикондилиты, когда болят локти, плечи, также есть варикозы. Чтобы этого не было, нужно заниматься спортом.

У каждого массажиста должны быть контакты врачей, чтобы он направлял пациентов, которые жалуются на бои, к ним. Ведь массаж не может решить проблему.

Начинающим массажистам Александр Меша рассказывает, что это частично работа психологом, нужно контактировать с врачами, знать, как оказывать первую помощь, а еще нужно много учиться и практиковаться.

Раньше мы рассказывали о точечном массаже для качественного сна.

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