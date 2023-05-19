Синці — це норма? Секрети якісного масажу від мануального терапевта

Масаж потрібний для розслаблення наших м’язів, корегування здоров’я та боротьби проти втоми. Інколи після сеансів з’являються синці. Чи є це нормою? Скільки може коштувати масаж у хорошого спеціаліста? Відповіді на всі питання ти дізнаєшся в нашому матеріалі.

Секрети якісного масажу тіла: розповідає масажист

Масажист та мануальний терапевт Олександр Меша розповів програмі Ранок у Великому Місті про секрети якісного масажу тіла, а також чи нормально, що після масажу з’являються синці. Читай детальніше в нашому матеріалі.

Олександр розповідає, що, на його думку, кращими масажистами є чоловіки. А спортивний масаж підходить кожному. Середня ціна за годину класичного масажу в Києві — 1000 грн.

Синці після масажу — це нормально. Особливо, якщо це моделюючий чи інтенсивний масаж, — каже Олександр Меша.

Стати масажистом нескладно, багато людей проходить курси. Але досвід — найцінніше. Людям, які скаржаться на біль у спині, не можна робити масаж. Їм потрібно відвідувати фізіопроцедури.

Ніколи не можна масажувати місце, яке болить. Також не можна ставити банки, бо це робить додатковий прилив крові, після цього запалення ускладнюється, — розповідає масажист.

Трапляються випадки, коли люди не можуть встати після масажу — це поганий знак.

Різниця між масажем та мануальною терапією є суттєвою. Масаж — це рухи, які погладжують, розтирають шкіру, розминають її. А мануальна терапія — плавні рухи, які допомагають прибирати больові симптоми, робиться збільшення амплітуди.

Масажист повинен бути сильним, бо це важка робота. Інколи доводиться працювати понад 12 годин, тому потрібні сили, — розповідає Олександр Меша.

Часто в масажистів є епікондиліти, коли болять лікті, плечі, також є варикози. Щоб цього не було, потрібно займатися спортом.

У кожного масажиста мають бути контакти лікарів, щоб він спрямовував пацієнтів, які скаржаться на біль, до них. Адже масаж не може розв’язати проблему.

Масажистам-початківцям Олександр Меша розповідає, що це частково робота психологом, потрібно контактувати з лікарями, знати, як надавати першу допомогу, а ще потрібно багато вчитися та практикуватися.

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